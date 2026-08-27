Unerwartetes Ergebnis: Details zum Duell zwischen den ungeschlagenen Tszyu und Mahoney

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Unerwartetes Ergebnis: Details zum Duell zwischen den ungeschlagenen Tszyu und Mahoney

Zwei ungeschlagene Stars des australischen Profiboxens — Nikita Tszyu (12-0-1, 10 KOs) und Ben Mahoney (17-0-2, 9 KOs) erlebten ein unerwartetes Ende ihres Hauptkampfes. In einer intensiven und blutigen 12-Runden-Auseinandersetzung waren sich die Punktrichter uneins, was letztlich zu einem Unentschieden führte.

Die Wertungen der Punktrichter lauteten: 117-111, 113-115, 114-114.

Schnittwunde und Tiefschlag: Drama im Ring

Während des Kampfes sahen sich beide Boxer mit schweren Herausforderungen konfrontiert:

  • Verletzung in Runde 3: In der dritten Runde kam es zu einem unbeabsichtigten Zusammenstoß der Köpfe, der bei Nikita Tszyu eine tiefe Schnittwunde über dem rechten Auge verursachte; der Kampf wurde blutüberströmt fortgesetzt;

  • Runde 9 und Unterbrechung: In der neunten Runde landete Ben Mahoney einen verbotenen Tiefschlag. Der Ringrichter musste den Kampf unterbrechen, um Tszyu zusätzliche Erholungszeit zu gewähren.

Stil-Duell: Defensive und Körpertreffer

Während der 12 Runden im Ring trafen zwei unterschiedliche taktische Ansätze aufeinander:

  • Mahoneys Konter: Ben Mahoney agierte hauptsächlich aus der Defensive und konzentrierte sich darauf, präzise Konterschläge gegen Tszyus Kopf zu landen;

  • Tszyus Druck und Körperarbeit: Nikita Tszyu übte wie gewohnt unaufhörlichen, aggressiven Druck aus und versuchte, Mahoneys Kraft durch harte Körpertreffer zu zermürben.

Gibt es einen Rückkampf? Aussagen nach dem Kampf

Nach dem Kampf äußerten sich die Boxer unterschiedlich zu einer möglichen Revanche:

  • Ben Mahoney: „Ich bin zu 100 Prozent bereit für einen Rückkampf und möchte ihn“, erklärte er seine Bereitschaft für ein zweites Duell;

  • Nikita Tszyu: Nikita, der Sohn des berühmten Kostya Tszyu, hat sich bisher noch nicht endgültig zu einem Rückkampf geäußert und hielt sich mit offiziellen Stellungnahmen zurück.

Obwohl beide Boxer ihre ungeschlagene Serie beibehalten konnten, hat das Drama im Ring das Interesse an einem Rückkampf deutlich gesteigert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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