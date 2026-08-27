Samsung stellt neue Odyssey-Monitore vor

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat seine neue Generation von Odyssey-Gaming-Monitoren der Öffentlichkeit vorgestellt. Laut Ixbt.com umfassen die neuen Geräte fortschrittliche Modelle mit rekordverdächtigen Bildwiederholraten sowie Breitbildlösungen, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeit der eSports-Welt und professioneller Nutzer auf sich zu ziehen. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Unter den neu vorgestellten Geräten sticht das Modell Odyssey G6 G60H durch seine technischen Spezifikationen hervor. Das auf einem 27-Zoll-IPS-Panel basierende Gerät übertrifft die in ersten Präsentationen angekündigten Werte und kann eine Bildwiederholrate von 1100 Hz bei HD-Auflösung liefern. Bemerkenswert ist, dass dank der einzigartigen Fähigkeiten des Monitors selbst bei der hochauflösenden 1440p-Auflösung 600 Hz erreicht werden können.

Breitbild und High-Tech QD-OLED-Modelle

Ein weiteres bemerkenswertes Gerät der Serie ist der Odyssey OLED G9, der mit einem riesigen 32:9-Panel ausgestattet ist, das über die QD-OLED Penta Tandem-Technologie verfügt. Der Monitor arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 360 Hz bei seiner nativen Auflösung von 5120x1440 Pixeln. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Bildwiederholrate auf 720 Hz zu erhöhen, indem die Auflösung auf 2560x720 Pixel reduziert wird.

Dennoch ist zu beachten, dass die Pixeldichte in diesem Modus nur 54 PPI beträgt, was die Hälfte des Marktdurchschnitts darstellt. Gleichzeitig unterstützt das 32-Zoll-Modell Odyssey OLED G8 mit QD-OLED-Panel drei verschiedene Betriebsmodi. Benutzer können zwischen 4K-, 2K- und Full-HD-Auflösungen mit Bildwiederholraten von 360, 520 oder 680 Hz wählen.

Riesiger und gekrümmter Bildschirm im klassischen Seitenverhältnis

Der Hersteller hat dem Modell Odyssey OLED G7 in der neuen Reihe besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Im Gegensatz zu modernen Trends zeichnet sich dieses Gerät durch sein massives 42-Zoll-Panel im klassischen 16:9-Seitenverhältnis aus. Wichtig ist, dass ein solch großer Bildschirm einen Krümmungsradius von 1000R aufweist, was für einen immersiven Effekt während des Spielens sorgt.

Die Bildwiederholrate dieses Modells ist auf 165 Hz festgelegt und richtet sich an Gamer, die Bildqualität, Größe und den Komfort eines gekrümmten Bildschirms gegenüber ultrahohen Geschwindigkeiten bevorzugen. Es wird erwartet, dass die umfassende neue Serie von Samsung den Wettbewerb auf dem Markt für Gaming-Monitore weiter verschärfen wird.