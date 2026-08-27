SpaceX verlädt im Ozean treibendes Starship erfolgreich auf Spezialschiff

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SpaceX verlädt im Ozean treibendes Starship erfolgreich auf Spezialschiff

Laut Ixbt.com hat SpaceX den Abschluss einer einzigartigen Bergungsoperation für den Starship S40-Prototyp bekannt gegeben, der bei einem Testflug unerwartet wasserte und fast einen Monat lang im Ozean trieb. Diese erfolgreiche Bergung ist entscheidend für die Weiterentwicklung künftiger Raumschiffmodelle. Dies berichtet Ixbt.com berichtet. Wie bekannt wurde, wurde das Raumschiff bereits auf ein spezielles halbtauchfähiges Schiff verladen und wird nach einer langen Seereise zur Starbase-Anlage in Texas transportiert. Auf dem offiziellen X-Account des Unternehmens wurde vermerkt, dass die Spezialisten trotz der schwierigen Bedingungen die gestellten Aufgaben vollständig erfüllt haben.

Eine einzigartige Inspektion mitten im Ozean

Einer der bemerkenswertesten Aspekte der Bergungsaktion fand in den Gewässern nahe Christmas Island statt. Während das Raumschiff im Wasser trieb, näherten sich SpaceX-Ingenieure und führten mehrere Tage lang direkte Inspektionen auf dem Wasser durch.

Die Spezialisten untersuchten nicht nur den Rumpf, sondern entnahmen auch spezielle Proben des kritischen Hitzeschilds. Dies ermöglichte eine genaue Bewertung der Belastungen, denen das Gerät beim Wiedereintritt in die Atmosphäre ausgesetzt war.

Unternehmensvertreter erklärten, dass die Menge der gewonnenen einzigartigen Daten einen enormen Beitrag zur künftigen Entwicklung und Konstruktion von Starship-Raumschiffen leisten wird, um diese schneller und sicherer zu machen.

Die Arbeit der Spezialisten unter freiem Himmel, direkt auf dem Starship mitten im Ozean, wurde zu einem der interessantesten Ereignisse in der Geschichte der Raumfahrt und ermöglichte es den Ingenieuren, die Konstruktion des Schiffes in der Praxis zu testen.

Mutaxassislarning ochiq havoda, bevosita okean bagʻridagi Starship ustida turib olib borgan ishlari kosmonavtika tarixidagi oʻziga xos qiziqarli voqealardan biriga aylandi va muhandislarga kema konstruksiyasini amalda sinab koʻrish imkonini berdi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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