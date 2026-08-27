Welches Land ist am sichersten, um eine globale Katastrophe zu überleben?

Das am besten geeignete Land für das Überleben der Menschheit im Falle einer globalen Katastrophe Australien wurde identifiziert. Eine Studie einer Gruppe internationaler Wissenschaftler untersuchte, welche Länder im Falle großflächiger Krisen wie Vulkanausbrüchen, Atomkriegen, Asteroideneinschlägen, globalen Pandemien oder dem Zusammenbruch der Infrastruktur höhere Überlebenschancen haben. Die Ergebnisse der Studie wurden auf der Website „Global Challenges“ veröffentlicht.

Wissenschaftler haben globale Risiken in drei Hauptkategorien unterteilt. Das erste Risiko ist ein drastischer Rückgang des Sonnenlichts. Eine solche Situation kann durch Vulkanausbrüche, Atomkriege oder Asteroideneinschläge entstehen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer klimatischen Abkühlung, sinkender landwirtschaftlicher Erträge und schwerwiegender Probleme bei der Lebensmittelversorgung.

Ein weiteres ernstes Risiko ist ein langfristiger Stromausfall . Dies könnte durch eine nukleare Explosion, einen starken geomagnetischen Sturm oder einen globalen Cyberangriff verursacht werden. Wenn die von Elektrizität abhängige Produktion und Landwirtschaft ausfällt, könnte dies die Nahrungsmittelknappheit weiter verschärfen.

Die Studie untersuchte auch speziell globale biologische Risiken, einschließlich der weiten Verbreitung hochgefährlicher Infektionskrankheiten. Große Pandemien können das Gesundheitssystem stark belasten, während ein Rückgang der Arbeitskräfte die Lebensmittelproduktion und -versorgung negativ beeinflussen kann.

Gleichzeitig bewerteten die Wissenschaftler auch das Wiederaufbaupotenzial der Länder nach schweren Krisen. Dabei wurden Faktoren wie die Stabilität staatlicher Institutionen, wirtschaftlicher Wohlstand, soziale Gleichheit, der Grad der industriellen und landwirtschaftlichen Entwicklung, geografische Isolation, wirtschaftliche Vielfalt sowie die Abhängigkeit vom Außenhandel berücksichtigt.

Den Ergebnissen der Studie zufolge wurde Australien als das widerstandsfähigste Land gegenüber globalen Katastrophen eingestuft . Als Hauptfaktoren hierfür wurden seine geografisch relativ abgelegene Lage, die entwickelte Landwirtschaft und das starke industrielle Potenzial genannt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Australien ein absolut sicheres Gebiet ist. Das Land ist von Importen bestimmter Arten von Kraftstoffen, Medikamenten und Düngemitteln aus dem Ausland abhängig. Daher könnte Australien bei einer Unterbrechung der globalen Lieferketten ebenfalls vor gewisse Schwierigkeiten gestellt werden.

Wissenschaftler Neuseeland, Japan, die Schweiz und Argentinienwurden ebenfalls in die Liste der Länder mit einem hohen Maß an Stabilität aufgenommen. Einige von ihnen könnten jedoch aufgrund ihrer Lage in Zonen hoher seismischer Aktivität und ihrer langen Küstenlinien mit Naturgefahren wie Tsunamis konfrontiert werden.

Experten sind der Meinung, dass solche Länder in Zukunft bei globalen Katastrophen eine wichtige Rolle spielen könnten. Es ist wahrscheinlich, dass sie zu Zentren für die Lagerung von Lebensmittel- und Saatgutreserven, die Bereitstellung internationaler Hilfe und die Reaktion auf Notfälle werden könnten.