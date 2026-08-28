Kosmonautin Anna Kikina fotografiert seltene Mondfinsternis von der ISS

Die Kosmonautin Anna Kikina, die derzeit an Bord der Internationalen Raumstation im Einsatz ist, hat erfolgreich eine partielle Mondfinsternis aus einer Höhe von etwa 400 Kilometern über der Erde festgehalten. Laut ixbt.com ereignete sich am 28. August eine der größten und tiefsten partiellen Mondfinsternisse der letzten Jahre, bei der der Erdschatten 96 Prozent der Mondscheibe bedeckte. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Höhepunkt dieses astronomischen Ereignisses fiel auf die frühen Morgenstunden Moskauer Zeit. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge kann ein solches Phänomen nur während eines Vollmonds auftreten. Die charakteristische rötliche Färbung des Mondes entsteht durch die Lichtbrechung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre. Die Beobachtung dieses natürlichen Prozesses aus dem Orbit bot eine extrem klare und perfekte Sicht, ungestört von jeglicher Bewölkung.

Seltene Beobachtungen aus dem Weltraum

Für Anna Kikina, die einzige Frau im Kosmonautenkorps von Roskosmos , ist diese Weltraummission die zweite große Expedition. Sie startete am 14. Juli dieses Jahres als Teil der Hauptbesatzung der MKS-75 mit dem Raumschiff Soyuz MS-29 zur Station.

Solche exklusiven Aufnahmen aus dem All sind nicht nur von wissenschaftlicher Bedeutung, sondern dienen der breiten Öffentlichkeit auch als wichtige visuelle Quelle, um die Geheimnisse des Universums zu erforschen. Die Aufzeichnung der optischen Eigenschaften der Erdatmosphäre aus dem Orbit ermöglicht es Experten zudem, globale planetare Prozesse zu analysieren.