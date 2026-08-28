Eines der spannendsten und kompromisslosesten Duelle des 2. Spieltags der Premier League findet in London statt. Der amtierende Meister Manchester Cityist zu Gast bei einem als schwierig geltenden Gegner, Crystal Palace.

Für Fußballfans aus Usbekistan hat diese Begegnung eine besondere Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass in den von renommierten Sportmedien veröffentlichten voraussichtlichen Aufstellungen der usbekische Verteidiger Abdukodir Khusanov in der Startelf der „Cityzens“ steht.

Crystal Palace – Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Cheftrainer beider Klubs bereiten sich darauf vor, ihre stärksten Ressourcen für dieses wichtige Spiel auf das Feld zu schicken.

Die voraussichtliche Aufstellung von Manchester City:

Torwart: Gianluigi Donnarumma;

Verteidiger: Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Nico O'Reilly;

Mittelfeld und Flügel: Felipe Anderson, Marc Guehi, Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo;

Stürmer: Erling Haaland.

Die voraussichtliche Aufstellung von Crystal Palace:

Torwart: Dean Henderson;

Verteidiger: Takehiro Tomiyasu, Chris Richards, Kanvot, Daniel Munoz, Tyrick Mitchell;

Mittelfeldspieler: Adam Wharton, Daichi Kamada, Dwight McNeil, Yeremy Pino;

Stürmer: Jean-Philippe Mateta.

Spannung vor dem Spiel: Das Duo Khusanov-Dias und der Haaland-Faktor

Es wird erwartet, dass das Tandem aus Abdukodir Khusanov und dem erfahrenen Portugiesen Ruben Dias im Abwehrzentrum der „Cityzens“ die defensive Stabilität auf ein neues Niveau heben wird. Gleichzeitig werden das erneuerte Mittelfeld und die Torjägerqualitäten von Erling Haaland im Sturmzentrum zur Hauptwaffe des Teams.

Crystal Palace ist seinerseits fest entschlossen, mit Hilfe von Leistungsträgern wie Tomiyasu, Kamada und Mateta vor heimischem Publikum Punkte gegen den Favoriten zu holen.