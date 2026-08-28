Alvarez' Rebellion: Was sagte Simeone über den Star, der das Training boykottierte?

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Alvarez' Rebellion: Was sagte Simeone über den Star, der das Training boykottierte?

Im Lager von Atlético Madrid ist ein großer Konflikt ausgebrochen. Der argentinische Stürmer des Teams, Julián Álvarez verweigert die Teilnahme am offiziellen Mannschaftstraining und fordert offen, zu den Katalanen ziehen zu dürfen.

Die Führung der „Rojiblancos“ hat jedoch entschieden erklärt, dass sie absolut nicht die Absicht hat, ihren Star an den FC Barcelona, einen direkten Konkurrenten in La Liga, zu verkaufen. Cheftrainer Diego Simeone hat offiziell auf die angespannte Lage reagiert.

„Wenn er zurückkehrt, werden wir ihm zeigen, dass er ein wichtiger Spieler ist“

Trotz der Meinungsverschiedenheit betonte Diego Simeone, dass er bereit sei, seinen Landsmann wieder in das Team zu integrieren und das Verhältnis zu verbessern:

  • Bereitschaft zur Unterstützung: „Wenn Julián Álvarez in den Kader zurückkehrt, werden wir ihm alles bieten, was er braucht, um sich als wirklich wichtiger und geschätzter Fußballer zu fühlen“, sagte Simeone;

  • Gelegenheit zur Wiedergutmachung: Der Trainer zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Stürmer nach dieser Entscheidung wieder mit dem Team versöhnen kann: „Kann Julián die aktuelle Situation korrigieren? Im Leben kann man alles ändern und wiederherstellen, solange die Gesundheit eines Menschen intakt ist.“

Der Transfer-Knoten zwischen Atlético und Barcelona

Der Konflikt zwischen dem Madrider Spitzenklub und dem Spieler spitzt sich aufgrund folgender Faktoren zu:

  • Atléticos prinzipielle Entscheidung: Die Madrilenen wollen einen Hauptkonkurrenten im Kampf um den La-Liga-Titel keinesfalls stärken und haben ein Veto gegen den Transfer eingelegt;

  • Folgen des Trainingsboykotts: Das bewusste Fernbleiben von Álvarez bei Mannschaftsaktivitäten könnte interne Disziplinarstrafen nach sich ziehen, doch Simeone bevorzugt eine ruhige und diplomatische Lösung.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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