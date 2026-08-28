Sensationeller Schritt von Real: Der „Königliche Klub“ schließt Vertrag mit der Formel 1!

Als der prestigeträchtigste Fußballverein der Welt gilt Real Madridund hat eine strategische Partnerschaft mit der Königsklasse des Motorsports – der Formel 1 – geschlossen. Wie die einflussreiche spanische Zeitung Marca berichtet, ist der „Königliche Klub“ offiziell des Formel-1-Großen Preises von Spanien. zum Hauptpartner geworden

Dieses historische Rennen findet vom 11. bis 13. September auf der neuen, hochmodernen Madrid-Strecke statt, die eigens in der Nähe der spanischen Hauptstadt errichtet wurde.

Reals moderne Infrastruktur und Legenden werden mobilisiert

Die Vereinbarung umfasst nicht nur Werbung und Markenpartnerschaften, sondern auch eine umfassende logistische und organisatorische Integration:

Nutzung der Infrastruktur: Während der Rennwoche werden der Sportkomplex von Real Madrid und Teile der Vereinsinfrastruktur vollständig mobilisiert, um die organisatorische und produktionstechnische Kapazität der neuen Rennstrecke zu erhöhen;

Klub-Stars und Legenden im Mittelpunkt: Die Organisatoren planen die Teilnahme der weltberühmten Legenden, Veteranen und aktuellen Stars von Real an offiziellen Veranstaltungen und Shows während des Grand Prix. Dies dürfte ein großes Sportfest für Rennsportfans und Fußballbegeisterte werden.

Ist das Madrid-Derby auf die Formel-1-Strecke umgezogen?

Der Große Preis von Spanien entwickelt sich zu einer einzigartigen globalen Sportplattform, die die beiden wichtigsten Fußballmarken Madrids auf einer Bühne vereint: