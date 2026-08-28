Nach der demütigenden 0:4-Niederlage: Salah enthüllt die ganze Wahrheit

Europa League Im Rückspiel der Play-off-Runde verlor der türkische Klub Trabzonspor zu Hause mit 0:4 gegen das ungarische Team Ferencváros. Nach dem Ausscheiden aus dem Wettbewerb aufgrund des Gesamtergebnisses (die Türken verloren bereits das Hinspiel mit 0:1) setzt Trabzonspor seinen Weg nun in der Conference Leaguein der Hauptrunde fort.

In einer Zeit der schweren Niederlage und der Enttäuschung der Fans gab Mannschaftsführer Mohamed Salah eine offizielle Erklärung ab, in der er sein volles Engagement für das Team und das Projekt des Vereins bekräftigte.

„Ich habe gelernt, Misserfolge in Trophäen zu verwandeln“

Der ägyptische Star betonte, dass er in seiner Fußballkarriere viele Prüfungen durchlaufen habe und dass ihn diese Niederlage nicht von seinen Zielen abbringen werde:

Niederlagen als Motivationsquelle: „Nichts in meiner Karriere kam einfach. Misslungene Abende und Enttäuschungen sind ein fester Bestandteil des Fußballs. Ich habe gelernt, solche Situationen in neue Kraft, Motivation und zukünftige Trophäen zu verwandeln“, sagte Salah;

Glaube an das Trabzonspor-Projekt: „Trabzonspor ist mein Team, und ich bin mit ganzem Herzen Teil des Projekts dieses Vereins. Die Realität von gestern wird diese Meinung niemals ändern;

Glaube an den Erfolg: Ich weiß sehr wohl, dass die Fans und die Führung hohe Erwartungen an uns haben. Ich glaube fest daran, dass alle unsere Pläne in Erfüllung gehen werden und wir große Siege feiern werden. Meine Worte ‚Ich bin hierhergekommen, um zu gewinnen‘ sind für mich keine leeren Phrasen.“

Trabzonspors neuer Weg im Europapokal: Conference League

Trotz des unerwarteten Scheiterns in derEuropa League ist die Europapokalsaison für den türkischen Verein noch nicht vorbei: