Amerikanischer Erfinder entwickelt Mini-Gefriergerät für Eis

·2·Technologie
Amerikanischer Erfinder entwickelt Mini-Gefriergerät für Eis

Das Problem, dass Eis an heißen Sommertagen schnell schmilzt, ist vielen bekannt. Ein amerikanischer Erfinder hat nun eine originelle Lösung dafür vorgeschlagen — ein kleines Gefriergerät, das an der Kleidung befestigt wird.

Eine Person schmilzt Eis mit Hilfe eines selbstgebauten elektronischen Geräts.

Das Gerät wird an der Hose oder Shorts angebracht und hilft dabei, das Eis kühl zu halten. So lässt es sich unterwegs genießen, ohne zu schmelzen.

Diese ungewöhnliche Erfindung könnte besonders für Eisliebhaber im Sommer eine interessante Lösung sein.

TechnologieInnovationGadgetsEiscremeErfindung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Über 100 Tech-Giganten warnen vor KI-Risiken!Über 100 Tech-Giganten warnen vor KI-Risiken!Heute, 20:05Apple TV erhöht erneut die AbonnementpreiseApple TV erhöht erneut die AbonnementpreiseHeute, 19:55400-Dollar-Roboterente läuft durch das Haus und transportiert Gegenstände400-Dollar-Roboterente läuft durch das Haus und transportiert GegenständeHeute, 18:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max wird zum autonomsten SmartphoneXiaomi Redmi Note 17 Pro Max wird zum autonomsten SmartphoneHeute, 17:50Geoskan-2 Satellit empfängt über 47.000 Nachrichten von FlugzeugenGeoskan-2 Satellit empfängt über 47.000 Nachrichten von FlugzeugenHeute, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen ErwartungenSamsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen ErwartungenHeute, 16:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor