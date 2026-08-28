Amerikanischer Erfinder entwickelt Mini-Gefriergerät für Eis

Das Problem, dass Eis an heißen Sommertagen schnell schmilzt, ist vielen bekannt. Ein amerikanischer Erfinder hat nun eine originelle Lösung dafür vorgeschlagen — ein kleines Gefriergerät, das an der Kleidung befestigt wird.

Das Gerät wird an der Hose oder Shorts angebracht und hilft dabei, das Eis kühl zu halten. So lässt es sich unterwegs genießen, ohne zu schmelzen.

Diese ungewöhnliche Erfindung könnte besonders für Eisliebhaber im Sommer eine interessante Lösung sein.