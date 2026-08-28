In Seattle, einer bedeutenden Metropole im US-Bundesstaat Washington, wurde anlässlich des 35. Jahrestages der staatlichen Unabhängigkeit Usbekistans eine historische Entscheidung getroffen. Bürgermeisterin Cathy B. Wilson unterzeichnete eine offizielle Proklamation, die den 1. September 2026 stadtweit zum „Tag der Unabhängigkeit Usbekistans“ erklärte.

In diesem offiziellen Dokument werden der Weg der souveränen Entwicklung unseres Landes in den vergangenen 35 Jahren, die tiefgreifenden sozioökonomischen Reformen sowie das wachsende Ansehen auf internationaler Bühne gewürdigt.

Usbekistans wirtschaftliche Attraktivität und regionale Führungsrolle

In der von der Stadtverwaltung Seattle herausgegebenen Proklamation wurde besonderes Augenmerk auf die Rolle und das Potenzial Usbekistans in Zentralasiengelegt: