1. September in Seattle, USA, zum „Tag der Unabhängigkeit Usbekistans“ erklärt!

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1. September in Seattle, USA, zum „Tag der Unabhängigkeit Usbekistans“ erklärt!

In Seattle, einer bedeutenden Metropole im US-Bundesstaat Washington, wurde anlässlich des 35. Jahrestages der staatlichen Unabhängigkeit Usbekistans eine historische Entscheidung getroffen. Bürgermeisterin Cathy B. Wilson unterzeichnete eine offizielle Proklamation, die den 1. September 2026 stadtweit zum „Tag der Unabhängigkeit Usbekistans“ erklärte.

In diesem offiziellen Dokument werden der Weg der souveränen Entwicklung unseres Landes in den vergangenen 35 Jahren, die tiefgreifenden sozioökonomischen Reformen sowie das wachsende Ansehen auf internationaler Bühne gewürdigt.

Usbekistans wirtschaftliche Attraktivität und regionale Führungsrolle

In der von der Stadtverwaltung Seattle herausgegebenen Proklamation wurde besonderes Augenmerk auf die Rolle und das Potenzial Usbekistans in Zentralasiengelegt:

  • Bevölkerung und Wirtschaftswachstum: Usbekistan Zentralasienwird als bevölkerungsreichster Staat der Region hervorgehoben, der ein stabiles jährliches Wirtschaftswachstum von 5–6 Prozent aufweist und sich zu einer offenen Marktwirtschaft sowie internationaler Integration bekennt;

  • Tor zu einem 100-Millionen-Markt: Unser Land wurde als strategisches „Tor“ gewürdigt, das Zugang zu einem einheitlichen regionalen Markt mit über 100 Millionen Verbrauchern bietet;

  • Partnerschaft mit der Wirtschaft in Seattle: Es wurde auf die enormen Möglichkeiten zur Ausweitung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit der Geschäftswelt in Seattle in den Bereichen Handel, Direktinvestitionen, Logistikkorridore, Hochtechnologie und moderne Energiewirtschaft hingewiesen;

  • Diplomatische Brücke: Die wichtige Rolle des Generalkonsulats von Usbekistan in Seattle bei der Stärkung der bilateralen Beziehungen sowie der Entwicklung von Handels- und Kulturbeziehungen wurde besonders hervorgehoben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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