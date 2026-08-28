„Ich habe andere Angebote abgelehnt“: Behruz Karimov verrät, warum er zum FC Lugano gewechselt ist

Der talentierte Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov, feierte kurz nach seinem Wechsel zum Schweizer Club FC Lugano sein Debüt auf der europäischen Bühne. Der Verteidiger kam in der UEFA Conference League in einer wichtigen Partie gegen Maccabi Tel Aviv von der Bank und trug maßgeblich zum Einzug seines Teams in die nächste Runde bei.

Nach dem Spiel gab der usbekische Legionär dem offiziellen Pressedienst des FC Lugano ein ausführliches Interview, in dem er über seine Eingewöhnung in Europa, seine Eindrücke von der Weltmeisterschaft und seine persönlichen Pläne sprach.

„Ich habe mich unter vielen Angeboten für Lugano entschieden“

Behruz Karimov äußerte sich zu seinem Wechsel nach Europa und seiner Entscheidung für den neuen Verein:

Herzlicher Empfang und hohe Motivation: „Lugano wird für mich als Sprungbrett in den großen Fußball dienen. Ich wurde im Verein sehr herzlich aufgenommen. Ich bin glücklich, Teil dieses Teams zu sein. Seit meiner Jugend träume ich davon, für europäische Mannschaften zu spielen, daher ist meine Motivation derzeit extrem hoch;

Angebote nach der Weltmeisterschaft: Nach den Spielen der Weltmeisterschaft erhielten wir offizielle Angebote von einer Reihe ausländischer Vereine. Wir haben alle im Detail geprüft und letztendlich die Option Lugano als die beste empfunden“, sagte der Spieler.

WM-Schule, Sprachenlernen und eine Botschaft an die Fans

Der junge Verteidiger sprach über die Erfahrungen mit der Nationalmannschaft und sein Leben abseits des Platzes:

Philosophie des furchtlosen Spiels: „Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft war eine riesige Schule für mich. Auf dem Platz versuche ich, so oft wie möglich aufs Tor zu schießen und ohne Angst zu agieren. Wenn ich die Nervosität überwinde, kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen;

Zwei Fremdsprachen: Abseits des Platzes mag ich eine ruhige Umgebung. Derzeit lerne ich aktiv Englisch und Italienisch, um mich vollständig mit dem Team verständigen zu können;

Appell an die Fans: Ich bitte die Fans von Lugano, uns immer zu unterstützen. Wir werden sie mit schönem und erfolgreichem Fußball begeistern. Vorwärts, Lugano!“

Langfristiger Vertrag: Vereinbarung bis 2031