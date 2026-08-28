Lava stellt das Bold N4 Lite Smartphone für nur 85 Dollar vor

Der Markt für erschwingliche Gadgets für einfache tägliche Aufgaben wurde um ein weiteres preiswertes Gerät erweitert. Wie ixbt.com berichtet, hat Lava das neue Smartphone Bold N4 Lite vorgestellt, um den Nutzern ein praktisches und zuverlässiges Kommunikationsmittel zu bieten. Das Gerät richtet sich an Käufer, die Wert auf Telefonie, Messaging und grundlegende Anwendungen legen, und überzeugt durch Preis und Langlebigkeit. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Der offizielle Verkaufsstart des neuen Smartphones ist für den 3. September dieses Jahres geplant. Der Einstiegspreis liegt bei nur 85 US-Dollar. Damit ist es eine attraktive Wahl für alle, die ein modernes Kommunikationsgerät suchen, ohne viel Geld auszugeben.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gerät ist mit einem 6,56-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 960×540 Pixeln ausgestattet. Im Inneren des Smartphones arbeitet ein Octa-Core-Prozessor Unisoc 9863A, der im 28-nm-Verfahren hergestellt wurde. Diese Hardware sorgt für eine ausreichend stabile Leistung bei täglichen Aufgaben.

Der Arbeitsspeicher beträgt 3 GB, kann jedoch dank moderner virtueller Erweiterungstechnologie auf bis zu 6 GB erhöht werden. Zudem stehen 32 GB interner Speicher für Dateien und Apps zur Verfügung. Sollte dieser Platz nicht ausreichen, kann er per microSD-Karte erweitert werden.

Kamera, Akkulaufzeit und Schutz

Was die Fotografie betrifft, so ist das Smartphone mit einer 8 MP Hauptkamera und einer 5 MP Frontkamera ausgestattet, die für einfache Schnappschüsse und Videoanrufe ausreichen. Eine der größten Stärken des Geräts ist der 5000 mAh Akku. Um den Preis niedrig zu halten, ist die Ladeleistung jedoch auf 10 W begrenzt.

Als Software kommt das effiziente und optimierte Android 16 Go Edition zum Einsatz. Für die Sicherheit sorgt ein seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner. Ein für diese Preisklasse seltenes Highlight ist der Schutz des Gehäuses nach dem Militärstandard MIL-STD-810H, was den Nutzern zusätzliche Sicherheit bietet.