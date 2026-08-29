Hisense Starlight S2 Pro 4K Laser-TV vorgestellt

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Hisense Starlight S2 Pro 4K Laser-TV vorgestellt

Hisense hat auf dem chinesischen Markt offiziell sein neues Flaggschiff-Produkt vorgestellt: den 4K-Laser-TV Starlight S2 Pro. Laut Ixbt.com richtet sich das Gerät an Nutzer, die große Bildschirmformate bevorzugen, und vereint fortschrittliche Bild- und Tontechnologien. Dies berichtet Ixbt.com beradi.

Der neue Fernseher nutzt eine dreifarbige RGB-Laser-Lichtquelle, um hochwertige Bilder mit einer Auflösung von 3840×2160 Pixeln zu liefern. Der Hersteller gibt an, dass das Gerät 110 % des BT.2020-Farbraums abdeckt, was für extrem satte und natürliche Farben sorgt.

Technische Möglichkeiten und Displayqualität

Die Spitzenhelligkeit des Bildschirms erreicht bis zu 500 Nits. Experten merken an, dass dieser Wert 15 % über dem der Vorgängermodelle liegt. Zudem ist der Fernseher mit einem Projektionsverhältnis von 0,2 ausgestattet, was die Darstellung von Breitbildinhalten selbst bei geringem Wandabstand ermöglicht.

Das Modell Starlight S2 Pro wird in drei verschiedenen Bildschirmgrößen erhältlich sein. Kunden können je nach Bedarf zwischen Versionen mit 80, 88 und 100 Zoll Diagonale wählen.

Soundsystem und Leistung

Besonderes Augenmerk wurde auf die Audiofunktionen gelegt: Ein spezielles 4.1.2-Konfigurationssystem der Marke Harman/kardon sorgt für den Klang. Mit einer Gesamtleistung von 100 Watt unterstützt das System Dolby Atmos und DTS-X und schafft eine Kinoatmosphäre für zu Hause.

Die Hardware des Fernsehers basiert auf dem MediaTek MT9649-Chip; das Gerät ist mit 3 GB RAM und 128 GB internem Speicher ausgestattet. Für drahtlose Verbindungen ist das neueste Bluetooth 5.4-Modul integriert.

Preise und Marktaussichten

Auf dem chinesischen Markt liegt der Einstiegspreis für diesen Laser-TV bei 11.999 Yuan (ca. 1780 USD). Das 88-Zoll-Modell kostet 16.999 Yuan (2500 USD), während für die größte 100-Zoll-Flaggschiff-Version 23.999 Yuan (ca. 3550 USD) verlangt werden.

HisenseStarlight S2 Pro4K-TVHarman/kardonTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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