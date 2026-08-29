Xiaomi 18 Fold erhält als weltweit erstes Gerät LPDDR6-Speicher der nächsten Generation

Das chinesische Unternehmen CXMT hat mit der Massenproduktion von LPDDR6-Speicher für Mobilgeräte begonnen und wird diese fortschrittlichen Chips an Xiaomi liefern. Laut Ixbt.com wird dieser innovative Speicher im kommenden faltbaren Flaggschiff-Smartphone Xiaomi 18 Fold verbaut, das damit weltweit das erste Gerät mit dieser Technologie sein wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Beherrschung des LPDDR6-Standards ist ein bedeutender Erfolg für CXMT. Weniger als ein Jahr nach dem Start der Massenproduktion des vorherigen LPDDR5-Speichers hat das Unternehmen einen neuen technologischen Meilenstein erreicht. Dieser Schritt verringert die technologische Lücke zwischen dem chinesischen Hersteller und den weltweit führenden DRAM-Unternehmen wie Samsung und SK Hynix erheblich.

Markteinführung für September erwartet

Berichten zufolge soll das Xiaomi 18 Fold bereits im September dieses Jahres auf den Markt kommen. Als eines der ersten Geräte, das mit dem Speicher der neuen Generation ausgestattet ist, stößt das Gadget auf großes Interesse auf dem Markt für Mobiltechnologie.

Experten betonen, dass die neue RAM-Generation nicht nur die Gesamtleistung des Geräts steigert, sondern auch die Energieeffizienz deutlich verbessert. Dies ist besonders wichtig für faltbare Displays und Flaggschiff-Smartphones, die komplexe Aufgaben bewältigen.

Leistungsstarker Prozessor und neue Funktionen

Das Smartphone wird nicht nur mit fortschrittlichem Speicher ausgestattet sein, sondern auch mit einem Prozessor der neuen Generation von Xiaomi. Berichten zufolge wird das Gerät den Xring O3-Chip enthalten, der im 3nm-Verfahren hergestellt wird.

Laut Unternehmensangaben ist dieser Prozessor von Grund auf für die nahtlose Zusammenarbeit mit LPDDR6-Speicher konzipiert. Dies gewährleistet eine optimale Abstimmung von Hardware und Software, um die Vorteile des modernen Speichers voll auszuschöpfen.