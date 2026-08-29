US-Präsident Donald Trump hat ein wichtiges Dekret unterzeichnet, das darauf abzielt, die Führungsposition des Landes im Weltraumsektor zu erhalten und zu stärken. Laut ixbt.com sieht dieses Dokument die Gründung einer speziellen Präsidialkommission in den Vereinigten Staaten vor, die mit der Arbeit an der Gründung der United States Space Academy beginnen wird. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Diese Initiative unterstreicht erneut die strategische Bedeutung des Weltraums für die nationale Sicherheit, die Wirtschaft, die wissenschaftliche Forschung und den technologischen Fortschritt unter modernen Bedingungen. Die Regierung in Washington beabsichtigt, eine Basis führender Fachkräfte für die zukünftige Entwicklung der Raumfahrtindustrie zu schaffen.

Neue Richtungen für die Personalausbildung

Gemäß dem verabschiedeten Dokument wird die USA ihre Kapazitäten zur Ausbildung der nächsten Generation von Fachkräften erheblich erweitern. Dazu gehören neben Astronauten auch Wissenschaftler, Ingenieure, Betreiber von Weltraumsystemen, Unternehmer, Beamte und Militärangehörige.

Die Hauptaufgabe des Projekts besteht darin, die vielversprechendsten Fachkräfte aus dem ganzen Land zu gewinnen, sie auszubilden und langfristig an den Sektor zu binden. Dies wird die erfolgreiche Durchführung verschiedener Weltraummissionen in der Zukunft ermöglichen.

Zusammensetzung und Leitung der Kommission

Zur Umsetzung der Initiative wird eine spezielle Struktur – eine Präsidialkommission – geschaffen. Die Leitung wurde dem NASA -Administrator übertragen. Zudem werden die Assistenten des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie sowie für Wirtschaftspolitik als stellvertretende Vorsitzende der Kommission fungieren.

Darüber hinaus wurde der stellvertretende NASA-Administrator zum Exekutivdirektor dieser Kommission ernannt. Dieses Managementsystem, bestehend aus hochrangigen Beamten, soll eine rechtzeitige und effektive Umsetzung des Projekts gewährleisten.