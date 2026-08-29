Akbarjon Islomboyev besiegt Brasilianer bei LFA 240! (Video)

Der aus Usbekistan stammende MMA-Kämpfer Akbarjon Islomboyev feierte beim Turnier LFA 240 seinen nächsten Sieg. In der ersten Runde des in Tennessee ausgetragenen Wettbewerbs besiegte er den Brasilianer Elvis Silva vorzeitig.

Islomboyev zwang seinen Gegner durch einen Aufgabegriff zur Aufgabe und beendete seinen neuen Kampf in der LFA-Organisation mit einem Erfolg. Auf der offiziellen Fightcard war der Kampf Islomboyev gegen Silva als Co-Main Event im Federgewicht angesetzt.

Überzeugender Sieg für Islomboyev

Akbarjon Islomboyev demonstrierte bei dem Turnier seine Fähigkeiten im Bodenkampf und überließ das Ergebnis nicht den Punktrichtern.

Für den usbekischen Athleten ist dieser Sieg von großer Bedeutung. Er war bereits zuvor in der LFA aktiv und hatte im Oktober 2025 eine knappe Niederlage durch Split Decision gegen Isaac Thomson hinnehmen müssen.

Wer war vor dem Kampf der Favorit?

Vor LFA 240 hatte Islomboyev eine Bilanz von 10-2, während Elvis Silvas Bilanz bei 15-9 lag. Islomboyev nahm zudem vor dem Turnier an einem der Hauptkämpfe im Federgewicht teil.

Das Vertrauen in seine Überlegenheit war vor dem Kampf groß. Das Ergebnis im Oktagon wurde jedoch nicht durch Prognosen, sondern durch die tatsächliche Vorbereitung des Athleten bestimmt.

Was ist der nächste Schritt für Islomboyev?

Dieser Sieg ist eines der wichtigsten Ergebnisse in der Profikarriere von Akbarjon Islomboyev.

Auch in seinen früheren Kämpfen gab es viele vorzeitige Siege. Laut Kampfstatistik hat Islomboyev im Laufe seiner Profikarriere eine Reihe von Siegen durch Knockout/technischen Knockout und durch Aufgabe erzielt.

Nun liegt der Fokus auf seinen nächsten Kämpfen in der LFA und seiner Positionierung nach diesem Sieg.

Ein weiteres gutes Ergebnis für das usbekische MMA

Der Sieg von Akbarjon Islomboyev bei LFA 240 hat erneut gezeigt, dass sich die Vertreter des usbekischen MMA auf der internationalen Bühne behaupten.

Er nutzte seine Chancen gegen einen starken Gegner effektiv und beendete den Kampf vorzeitig.

Das Wichtigste ist, dass Islomboyev mit seinem Sieg bei LFA 240 seinen Namen und seinen Status in der internationalen MMA-Szene erneut unterstrichen hat.