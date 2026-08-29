Großer Plan von Machmud Muradow: Er kämpft im Dezember wieder um den Gürtel (Video)

·6·Sport
Großer Plan von Machmud Muradow: Er kämpft im Dezember wieder um den Gürtel (Video)

Machmud Muradow bereitet sich auf seine Rückkehr ins Oktagon vor, um erneut um einen Meisterschaftsgürtel zu kämpfen. Der usbekische bekannte MMA-Kämpfer gab seinen Plan bekannt, im Dezember am nächsten Titelkampf der Oktagon-Liga teilzunehmen.

Vor dem Meisterschaftskampf stehen für Muradow jedoch noch zwei weitere wichtige Kämpfe an. Der Athlet erklärte, dass er vor Dezember zweimal in das Oktagon steigen werde, um danach um den nächsten Gürtel zu kämpfen.

Was ist Muradows Plan?

Bei der Bekanntgabe seiner Pläne für die nahe Zukunft betonte der Kämpfer, dass er zwei Kämpfe bestreiten und dann in den Kampf um den Meisterschaftsgürtel einsteigen werde.

Sein Plan in Kürze:

Phase

Plan

1

Nächster Kampf

2

Ein weiterer Kampf

3

Meisterschaftskampf im Dezember

4

Kampf um einen weiteren Oktagon-Gürtel

Somit strebt Muradow an, innerhalb kurzer Zeit drei wichtige Kämpfe zu bestreiten.

Warum ausgerechnet Dezember?

Für Muradow ist der Kampf im Dezember nicht nur ein gewöhnlicher Wettkampf.

Er erhält die Möglichkeit, um einen weiteren Meisterschaftsgürtel der Oktagon-Liga zu kämpfen. Dies zeigt, wie ehrgeizig die Ziele des Athleten in der Organisation sind.

Muradows Plan ist klar: erst zwei Kämpfe, dann der Einzug ins Oktagon für den Meisterschaftsgürtel.

Der Gegner für den Meisterschaftskampf, das genaue Datum und um welchen Gürtel es gehen wird, wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Eine neue Herausforderung für Muradow

Zwei Kämpfe im professionellen MMA in kurzer Zeit zu bestreiten und dann in einen Meisterschaftskampf zu gehen, erfordert eine enorme körperliche und mentale Vorbereitung.

Daher ist der wichtigste Punkt in Muradows Plan, wie er die ersten beiden Kämpfe absolviert.

Sollte einer davon mit einem unerwarteten Ergebnis enden, könnte sich auch der Plan für den Meisterschaftskampf im Dezember ändern.

Muradow hat ein Hauptziel

Der usbekische Kämpfer plant, einen weiteren Meisterschaftsgürtel bei Oktagon zu gewinnen.

Dies könnte eine neue Phase in seiner MMA-Karriere einläuten.

Vorerst stehen den Fans jedoch zwei Kämpfe bevor. Wenn Muradow seinen Plan vollständig umsetzen kann, wird er im Dezember im Oktagon um einen weiteren Meisterschaftsgürtel kämpfen.

Machmud MuradowMMAOktagonMeisterschaftKampfsport
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Akbarjon Islomboyev besiegt Brasilianer bei LFA 240! (Video)Akbarjon Islomboyev besiegt Brasilianer bei LFA 240! (Video)Heute, 10:414 Niederschläge! Yerkebulan Toqtar schlägt den Usbeken „Shohzoda“ K.o. (Video)4 Niederschläge! Yerkebulan Toqtar schlägt den Usbeken „Shohzoda“ K.o. (Video)Heute, 10:32Rahmonaliyevs Traum wird wahr: Barcelona kommt nach Baku für einen Champions-League-RekordRahmonaliyevs Traum wird wahr: Barcelona kommt nach Baku für einen Champions-League-RekordHeute, 10:18Marescas neue Waffe: Wie Experten die Leistung von Husanov bewertetenMarescas neue Waffe: Wie Experten die Leistung von Husanov bewertetenHeute, 10:126 Punkte aus 2 Spielen: Milan startet stark ins Titelrennen!6 Punkte aus 2 Spielen: Milan startet stark ins Titelrennen!Heute, 08:09Maresca enthüllt taktische Geheimnisse nach dem 4:1-Sieg gestern!Maresca enthüllt taktische Geheimnisse nach dem 4:1-Sieg gestern!Heute, 08:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)