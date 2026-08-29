Großer Plan von Machmud Muradow: Er kämpft im Dezember wieder um den Gürtel (Video)

Machmud Muradow bereitet sich auf seine Rückkehr ins Oktagon vor, um erneut um einen Meisterschaftsgürtel zu kämpfen. Der usbekische bekannte MMA-Kämpfer gab seinen Plan bekannt, im Dezember am nächsten Titelkampf der Oktagon-Liga teilzunehmen.

Vor dem Meisterschaftskampf stehen für Muradow jedoch noch zwei weitere wichtige Kämpfe an. Der Athlet erklärte, dass er vor Dezember zweimal in das Oktagon steigen werde, um danach um den nächsten Gürtel zu kämpfen.

Was ist Muradows Plan?

Bei der Bekanntgabe seiner Pläne für die nahe Zukunft betonte der Kämpfer, dass er zwei Kämpfe bestreiten und dann in den Kampf um den Meisterschaftsgürtel einsteigen werde.

Sein Plan in Kürze:

Phase Plan 1 Nächster Kampf 2 Ein weiterer Kampf 3 Meisterschaftskampf im Dezember 4 Kampf um einen weiteren Oktagon-Gürtel

Somit strebt Muradow an, innerhalb kurzer Zeit drei wichtige Kämpfe zu bestreiten.

Warum ausgerechnet Dezember?

Für Muradow ist der Kampf im Dezember nicht nur ein gewöhnlicher Wettkampf.

Er erhält die Möglichkeit, um einen weiteren Meisterschaftsgürtel der Oktagon-Liga zu kämpfen. Dies zeigt, wie ehrgeizig die Ziele des Athleten in der Organisation sind.

Muradows Plan ist klar: erst zwei Kämpfe, dann der Einzug ins Oktagon für den Meisterschaftsgürtel.

Der Gegner für den Meisterschaftskampf, das genaue Datum und um welchen Gürtel es gehen wird, wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Eine neue Herausforderung für Muradow

Zwei Kämpfe im professionellen MMA in kurzer Zeit zu bestreiten und dann in einen Meisterschaftskampf zu gehen, erfordert eine enorme körperliche und mentale Vorbereitung.

Daher ist der wichtigste Punkt in Muradows Plan, wie er die ersten beiden Kämpfe absolviert.

Sollte einer davon mit einem unerwarteten Ergebnis enden, könnte sich auch der Plan für den Meisterschaftskampf im Dezember ändern.

Muradow hat ein Hauptziel

Der usbekische Kämpfer plant, einen weiteren Meisterschaftsgürtel bei Oktagon zu gewinnen.

Dies könnte eine neue Phase in seiner MMA-Karriere einläuten.

Vorerst stehen den Fans jedoch zwei Kämpfe bevor. Wenn Muradow seinen Plan vollständig umsetzen kann, wird er im Dezember im Oktagon um einen weiteren Meisterschaftsgürtel kämpfen.