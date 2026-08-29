Ein neues Kapitel in der Geschichte des aserbaidschanischen Fußballs wurde aufgeschlagen. Der amtierende Landesmeister Sabah hat sich zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte für die Ligaphase der UEFA Champions League, dem prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb des Kontinents, qualifiziert.

Nach der Auslosung betonten viele Fußballexperten, dass das Team aus Baku auf extrem starke und komplexe Gegner trifft. Die größte Schlagzeile betrifft jedoch den usbekischen Mittelfeldspieler Umarali Rahmonaliyev — der Traum des Spielers, gegen Barcelona anzutreten, wird offiziell wahr.

Gemäß dem neuen UEFA-Format trifft Sabah in der Ligaphase auf insgesamt 8 Mannschaften:

Barcelona (Spanien) — zu Hause (in Baku);

Borussia Dortmund (Deutschland) — zu Hause;

Napoli (Italien) — zu Hause;

Slavia Prag (Tschechien) — zu Hause;

Arsenal (England) — auswärts (in London);

Manchester United— auswärts (in Manchester); — auswärts (in Manchester);

Villarreal (Spanien) — auswärts;

Viking (Norwegen) — auswärts.

Ein 4.172 km Flug: Die längste Reise der Saison

Der Besuch von Barcelona in Baku geht nicht nur sportlich, sondern auch logistisch in die Geschichte des Wettbewerbs ein:

Distanzrekord: Der katalanische Verein legt für die Anreise nach Baku eine Strecke von etwa 4.172 Kilometern pro Strecke zurück;

Flugzeit: Die direkte Flugzeit von Katalonien nach Baku beträgt fast 5 Stunden und 25 Minuten; Absoluter Rekord:

Damit stellt das Duell Sabah gegen Barcelona einen offiziellen Rekord für die längste Reisedistanz zwischen zwei Städten in der Champions-League-Saison 2026/2027 auf. Der erfolgreiche Weg des Bunyodkor-Zöglings nach Europa

Die Karriere des 22-jährigen Umarali Rahmonaliyev hat in den letzten Jahren einen steilen Aufstieg erlebt:

Karriere bei Sabah: