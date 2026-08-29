Im Rahmen des 2. Spieltags der Premier League reiste der amtierende Meister Manchester City zu einem schwierigen Gegner, Crystal Palace. In einem intensiven und torreichen Spiel erzielten die „Citizens“ 4 Treffer und sicherten sich die maximale Punktzahl (6 Punkte).

Das Spiel blieb den usbekischen Fans wegen eines weiteren bedeutenden Ereignisses in Erinnerung: Cheftrainer Enzo Maresca setzte den 22-jährigen Innenverteidiger Abdukodir Khusanovin dieser Partie als Rechtsverteidiger in der Startelf ein.

Torspektakel im Selhurst Park

Das Spiel begann mit aktiven Angriffen der Gäste und setzte sich mit schnellen Toren fort:

17. Minute: Erling Haaland köpfte eine Flanke von Antoine Semenyo zur Führung ein (0:1);

54. Minute: Mittelfeldspieler Rayan Cherki erhöhte mit einer brillanten Aktion auf (0:2);

Unerwartetes Eigentor: Kurz darauf unterlief Torhüter Gianluigi Donnarumma ein unglückliches Eigentor;

Doppelpack von Cherki und Haaland: Der Spieler des Spiels, Rayan Cherki, erzielte einen weiteren Treffer für seinen Doppelpack, und in der 84. Minute setzte Erling Haaland mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt.

Marescas zuverlässigste Option: Englische Experten über Khusanov

Manchester CityDas auf cityxtra.co.uk spezialisierte Portal bewertete die Leistung der Spieler und hob besonders die Aktionen von Abdukodir Khusanov auf der Außenbahn hervor:

Abdukodir Khusanov — 7 Punkte: „Wieder einmal ein sehr beeindruckender Auftritt. Es ist offensichtlich, dass er für Enzo Maresca zur zuverlässigsten Option auf der rechten Abwehrseite geworden ist. Khusanov zeigte große Ruhe, schnelles Denken und intelligentes Stellungsspiel bei der Entscheidung, ob er sich zurückziehen oder in den Angriff einschalten sollte. Seine Fähigkeit, schnell auf seine Position zurückzukehren, war in mehreren Situationen entscheidend.“

Die vollständigen Bewertungen der CityXtra-Experten: