Astrophysiker entdecken Exoplaneten, der zur Hälfte aus Wasser besteht

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Astrophysiker entdecken Exoplaneten, der zur Hälfte aus Wasser besteht

Astronomen haben den höchst ungewöhnlichen Exoplaneten HD 176071 b untersucht, der etwa 335 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Dieser Himmelskörper ist 2,5-mal so groß wie unsere Erde und 8,5-mal massereicher, wobei geschätzt wird, dass er zu etwa 50 % aus Wasser besteht. Laut ixbt.com umkreist diese einzigartige Welt ihren Stern in gefährlich geringem Abstand und steuert langsam auf ihren Untergang zu. Dies berichtet Ixbt.com .

Experten weisen darauf hin, dass HD 176071 b nur 2,4 Millionen Kilometer von seinem Stern entfernt ist. Diese extreme Nähe erzeugt starke Gravitations- und Gezeitenkräfte, die dazu führen, dass der Planet allmählich in Richtung seines Zentralsterns gezogen wird. Dieser Prozess könnte letztendlich zur vollständigen Zerstörung dieses wasserreichen Himmelskörpers führen.

Ein mysteriöser Planet in der Neptun-Wüste

Dieser Exoplanet erregt aus einem weiteren wichtigen Grund die Aufmerksamkeit der Wissenschaft: Er befindet sich in der sogenannten „Neptun-Wüste“, einem Bereich, in dem Planeten von der Größe des Neptun aufgrund der Nähe zu ihren Sternen extrem selten sind. Normalerweise zerstört die intensive Strahlung der Zentralsterne die Gashüllen solcher Objekte, doch HD 176071 b konnte seine Atmosphäre trotz aller Hindernisse bewahren.

Während der Untersuchung stellten die Wissenschaftler fest, dass der Planet dichte und stark reflektierende Wolken besitzt. Diese Wolken bilden sich in den kühlsten Teilen des Planeten und verändern und bewegen sich ständig. Da der Planet gravitativ an seinen Stern gebunden ist, bleibt eine Seite in ewigem Tageslicht, während die andere in ewiger Nacht verharrt.

Um die atmosphärischen Prozesse dieser fernen und rätselhaften Welt zu untersuchen, analysierten die Wissenschaftler das Licht, das von der Atmosphäre des Planeten reflektiert wurde. Dieser innovative Ansatz ermöglichte es, die Wetterbedingungen und die Dynamik einer Welt in hunderten Lichtjahren Entfernung zu beobachten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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