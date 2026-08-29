Zwei Straßenbahnen in Istanbul zusammengestoßen

Am 28. August stießen im Istanbuler Stadtteil Zeytinburnu zwei Straßenbahnen zusammen. Es wurde berichtet, dass es bei dem Vorfall Verletzte gibt.

Nach Angaben der Anadolu Agency ereignete sich der Zusammenstoß zwischen den Haltestellen Pazartekke und Topkapi auf der Straßenbahnlinie T1 Kabataş–Bağcılar. Die Ursache des Vorfalls ist bisher noch nicht geklärt.

Nach Eingang der Meldung wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zum Einsatzort entsandt. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt.

Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Straßenbahnverkehr auf dieser Strecke vorübergehend eingeschränkt. Die Behörden arbeiten derzeit vor Ort, um die genauen Unfallursachen zu ermitteln.

Weitere Informationen zu den Ermittlungsergebnissen und dem Zustand der Verletzten werden in Kürze erwartet.