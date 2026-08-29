NASA-Chef gibt zu, dass die USA nur mit Hilfe privater Unternehmen zum Mond zurückkehren können

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NASA-Chef gibt zu, dass die USA nur mit Hilfe privater Unternehmen zum Mond zurückkehren können

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde NASA hat offen eingeräumt, dass zukünftige Expeditionen zum Mond ohne die Beteiligung des Privatsektors unmöglich sind. Laut Berichten von IXBT.com erklärte die Behördenleitung, dass die staatliche Struktur nicht in der Lage sei, Astronauten eigenständig auf den Erdtrabanten zu bringen. Diese Aussage markiert eine neue Phase in der Geschichte der Weltraumforschung und verdeutlicht die wachsende Abhängigkeit des Staates von privaten Unternehmen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle .

Öffentlich-private Partnerschaft

Derzeit behält die NASA die Hauptverantwortung für die Vorbereitung der schweren SLS-Rakete und des Orion-Raumschiffmoduls im Rahmen der Artemis-III-Mission. Die wichtigsten und komplexesten Teile des Programms, einschließlich der Entwicklung von Mondlandemodulen, wurden jedoch direkt an private Unternehmen übertragen. Aus diesem Grund stützt sich die staatliche Behörde bei der Lösung ihrer ehrgeizigen Aufgaben auf die Unterstützung führender Luft- und Raumfahrtkonzerne wie SpaceX und Blue Origin.

Auf die Frage, welches Unternehmen, SpaceX oder Blue Origin, bei der Entwicklung des Mondlandemoduls schnellere Ergebnisse liefere, verzichtete die Leitung darauf, einen eindeutigen Gewinner zu nennen. Es wurde betont, dass beide Unternehmen mit hohem Tempo an ihren Projekten arbeiten und bereits zahlreiche Testflüge erfolgreich durchgeführt haben. Dies bedeutet, dass das Wettbewerbsumfeld einen positiven Einfluss auf die Qualität und Sicherheit des Projekts hat.

Zukünftige Pläne und Zeitpläne

Die Weltraumbehörde gab zudem den Flugplan für den Rest des Jahrzehnts bekannt. Laut NASA-Plan ist der Start der Artemis-III-Mission für 2027 vorgesehen. Danach ist für 2028 das Artemis-IV-Programm geplant, bei dem amerikanische Astronauten nach einer langen Pause wieder den Mond betreten sollen.

Experten sind der Ansicht, dass die Einhaltung dieser Fristen direkt von den technologischen Fortschritten der privaten Partner und dem Erfolg ihrer Tests abhängt. Die Priorität von privatem Kapital im Wettlauf ins All könnte die künftige interplanetare Forschung und die Erschließung anderer Himmelskörper grundlegend verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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