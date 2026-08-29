15-jähriges Mädchen lebte 20 Tage lang mit einer Nadel im Darm

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15-jähriges Mädchen lebte 20 Tage lang mit einer Nadel im Darm

In Tschetschenien hat ein 15-jähriges Mädchen beim Zurechtmachen ihres Kopftuchs versehentlich eine Nadel verschluckt. Der scharfe Gegenstand verblieb fast drei Wochen im Darm und verließ den Körper nach 20 Tagen auf natürlichem Weg. Dies berichtete „Sapa Kavkaz“.

Wie sich herausstellte, ereignete sich der Vorfall, als die Jugendliche ein Schmuckstück am Ende ihres Kopftuchs mit einer speziellen Nadel befestigte. Das Mädchen suchte sofort einen Arzt auf. Eine zwei Tage später durchgeführte Untersuchung bestätigte, dass sich der Fremdkörper im Darm befand.

Die Ärzte planten, die Nadel endoskopisch zu entfernen. Da sie jedoch zu tief saß, war der Eingriff nicht möglich. Nach 20 Tagen wurde die Nadel schließlich auf natürlichem Weg ausgeschieden.

Die Verwandte der Patientin, die Nephrologin Tamila Sitsiyeva, bezeichnete den Fall als äußerst selten und als großes Glück.

Die Expertin riet Mädchen, die Kopftücher tragen, dazu, Nadeln nicht in Mundnähe zu halten. Sie betonte, dass viele es gewohnt seien, die Nadel beim Binden des Tuchs in den Mund zu nehmen. Doch eine einzige unvorsichtige Bewegung könne dazu führen, dass man die scharfe Nadel verschluckt.

Ein solcher Vorfall kann zu Verletzungen innerer Organe, schwerwiegenden Komplikationen und sogar zur Notwendigkeit einer Operation führen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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