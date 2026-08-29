Starship-Raketensystem könnte ab 2027 wöchentlich starten

Eine Ära massiver Veränderungen in der Luft- und Raumfahrt beginnt. Laut ixbt.com gab NASA-Beamter Jared Isaacman kürzlich bekannt, dass Testflüge des riesigen Starship-Systems ab 2027 fast wöchentlich stattfinden sollen. Dieses hohe Tempo schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltraumforschung auf und ermöglicht den Einsatz der Rakete im echten Fließbandverfahren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit arbeitet SpaceX unermüdlich an der Verbesserung dieses riesigen Systems. Insbesondere bereiten Spezialisten aktiv eine spezielle Mondversion des Starship-Raumschiffs vor, die für Missionen im Rahmen künftiger Artemis-Weltraumprogramme vorgesehen ist. Sollten sich die Prognosen der Führung bewahrheiten, wird die Flugfrequenz im Vergleich zu den heutigen Zahlen drastisch steigen.

Vollständige Wiederverwendbarkeit und technische Aufgaben

Ein solcher Ansatz ist für SpaceX nicht nur für das Testen der Rakete selbst wichtig, sondern auch für die Lösung einer Reihe komplexer Aufgaben. Geplant sind der Start schwerer Satelliten in den Orbit, die Betankung von Raumschiffen im Orbit sowie eine gründliche Vorbereitung auf künftige Mondmissionen. Starship ist als vollständig wiederverwendbares System konzipiert, das aus dem Super Heavy-Booster und dem Starship-Raumschiff der Oberstufe besteht.

Gemäß den Projektbedingungen müssen beide Hauptelemente des Systems erfolgreich zur Erde zurückkehren und in Zukunft wiederverwendet werden. Dies ermöglicht eine deutliche Senkung der Kosten für Weltraumflüge und sichert deren Nachhaltigkeit. Experten betonen, dass dieser Ansatz eine entscheidende Rolle bei der Organisation künftiger Expeditionen zu anderen Planeten spielen wird.

Artemis-Programm und Ergebnisse der letzten Tests

Dieses Programm ist auch für die NASA von besonderer strategischer Bedeutung. Die Agentur betrachtet die für den Mond angepasste Modifikation des Starship-Raumschiffs als eine der Schlüsselkomponenten der zukünftigen Artemis-Missionen, um Menschen zurück auf den Mond zu bringen. Insbesondere ist für 2027 eine wichtige Mission geplant, die darauf abzielt, Technologien zu testen, die den nächsten Schritt der Menschheit auf den Mond sichern.

Zur Erinnerung: Um den Grundstein für diese groß angelegten Pläne zu legen, hat SpaceX kürzlich einen erfolgreichen statischen Zündungstest des Super Heavy-Boosters durchgeführt. Dabei wurden alle 33 Raptor-Triebwerke gleichzeitig gezündet, um die Leistung und Haltbarkeit des Systems in der Praxis vollständig zu überprüfen. Diese Tests dienen als Grundlage für die Etablierung sicherer und effizienter wöchentlicher Flüge in der Zukunft.