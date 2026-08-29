4 Niederschläge! Yerkebulan Toqtar schlägt den Usbeken „Shohzoda“ K.o. (Video)

In der kasachischen Hauptstadt Astana fand ein International Boxing Day statt, der von der IBA Nomad League organisiert wurde. In einem der spannendsten und meist erwarteten Kämpfe des Abends trat der bekannte Lokalmatador Yerkebulan Toqtar gegen den talentierten usbekischen Boxer Bobirjon Isroilov an.

Dieser Kampf im Supermittelgewicht, der nach Profiboxregeln ausgetragen wurde, begann von den ersten Sekunden an mit intensiven Schlagabtauschen.

Vier Niederschläge in der zweiten Runde und ein vorzeitiger Sieg

Vor dem Kampf waren beide Boxer im Profiring noch ungeschlagen: Toqtar hatte eine Bilanz von 2-0 (2 K.o.), Isroilov stand bei 1-0 (1 K.o.):

Hoher Druck: Der kasachische Kämpfer versuchte von der ersten Runde an, die Initiative zu ergreifen, und brachte seinen Gegner mit kraftvollen und präzisen Schlagserien in Bedrängnis;

Dramatisches Ende: In der zweiten Runde übernahm Toqtar die vollständige Kontrolle über den Kampf. Durch heftige Angriffe wurde Bobirjon Isroilov im Verlauf des Kampfes viermal zu Boden geschickt ;

Technischer K.o.: Der Ringrichter bewertete die Situation, entschied sich, den Kampf abzubrechen, und wertete den brillanten Sieg von Yerkebulan Toqtar durch einen technischen K.o. (TKO) in der zweiten Runde.

Neue Statistiken in der Profikarriere

Das Ergebnis dieses Kampfes veränderte die Profibox-Statistiken beider Athleten: