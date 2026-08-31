Transfermarkt-Drama: Liverpool lehnt 85-Millionen-Pfund-Angebot von Manchester City ab

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Transfermarkt-Drama: Liverpool lehnt 85-Millionen-Pfund-Angebot von Manchester City ab

Die letzten Stunden des Sommertransferfensters sind geprägt von einem intensiven und dramatischen Kampf zwischen den Giganten der englischen Premier League. Manchester City Liverpools hatte ein offizielles Angebot über insgesamt 85 Millionen Pfundinklusive Boni für den 27-jährigen Offensivspieler Cody Gakpo abgegeben. Die Merseysider entschieden sich jedoch, den Deal abzulehnen.

Laut Insider Fabrizio Romano zwang der Verlauf der Ereignisse die 'Citizens', sich schnell auf andere Ziele zu konzentrieren.

Warum hat Liverpool Gakpo nicht verkauft?

Die wichtigsten Details zum Scheitern des Deals und zur Entscheidung an der Anfield Road:

  • Kein Ersatz gefunden: Die Führung von Liverpool hatte erklärt, dass sie Cody Gakpo nur ziehen lassen würde, wenn ein geeigneter Ersatz gefunden würde. Da es nicht möglich war, einen würdigen Nachfolger zu finden, entschied sich der Verein, den niederländischen Flügelspieler zu halten;

  • Zustimmung des Spielers: Nachdem das Angebot von City offiziell abgelehnt wurde, stimmte der 27-jährige Stürmer selbst voll und ganz zu, bei Liverpool zu bleiben.

Die komplizierte Situation um Ndiaye und Tottenham

Sobald das Risiko bezüglich Gakpo aufkam, Manchester Citynahm dringend Kontakt zu den Agenten des Everton-Flügelspielers Iliman Ndiaye auf:

  • Tottenhams Plan ins Stocken geraten: Zuvor wurde erwartet, dass Ndiaye zu Tottenham wechselt und Richarlison im Gegenzug zu Everton zurückkehrt. Da der brasilianische Stürmer jedoch nicht voll zustimmte, zu seinem ehemaligen Verein zurückzukehren, geriet dieser Deal in Gefahr;

  • Citys Intervention: Die Mancunians nutzen die Situation aus und beschleunigen die Verhandlungen über den senegalesischen Spieler.

Citys nächste Ziele: Ndiaye und Enzo Fernández

Nachdem der Gakpo-Transfer vom Tisch ist, konzentriert sich Manchester City auf zwei große Neuverpflichtungen:

  • Iliman Ndiaye: Verpflichtung des Everton-Spielers zur Verstärkung der Außenbahn;

  • Enzo Fernández: Zudem haben die 'Citizens' ernsthafte Bemühungen gestartet, den Mittelfeldspieler Enzo Fernández vom FC Chelsea zu verpflichten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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