Wird KI bald entschlüsseln, was Wale sagen?

Die geheimnisvollen Walgesänge in den Tiefen des Ozeans bleiben für die Menschheit ein ungelöstes Rätsel. Doch Wissenschaftler kommen dem Verständnis ihrer Kommunikation mithilfe künstlicher Intelligenz immer näher.

Besonders Belugawale zeichnen sich dadurch aus, dass sie aktiv über verschiedene Rufe und Laute miteinander kommunizieren. Forschungen deuten darauf hin, dass einige ihrer Laute mit sozialen Interaktionen und der Kommunikation innerhalb der Gruppe zusammenhängen könnten.

Derzeit analysieren Wissenschaftler Tausende von Stunden an Audioaufnahmen mithilfe künstlicher Intelligenz. KI hilft dabei, sich wiederholende Laute und Muster zu identifizieren, die für das menschliche Ohr nur schwer wahrnehmbar sind.

Wissenschaftler haben die „Sprache“ der Wale jedoch noch nicht vollständig übersetzt. Dennoch könnten diese Studien dazu beitragen, die geheimnisvolle Kommunikation der Meeresbewohner in Zukunft besser zu verstehen und sie zu schützen.

Vielleicht werden Menschen nicht mit Walen sprechen können, aber wir sind dem Verständnis der verborgenen Bedeutungen in ihren Lauten näher als je zuvor.