Samsung verkauft Speicher zu einem Fünftel des Marktpreises

·12·Technologie
Samsung verkauft Speicher zu einem Fünftel des Marktpreises

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat einen erheblichen Teil seiner Produktionskapazitäten für Speicherchips durch langfristige Verträge gesichert. Wie SeDaily berichtet, hat das Unternehmen 70 % seiner Werkskapazitäten für die kommenden Jahre im Voraus gebucht, wobei die Vereinbarungen bis ins Jahr 2031 reichen. Während dieser strategische Schritt es Samsung ermöglicht, zukünftige Lieferungen präzise zu planen, eröffnet er Großkunden die Möglichkeit, Rohstoffe zu deutlich günstigeren Preisen zu beziehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Langfristige Verträge und drastische Preisunterschiede

Quellen zufolge liegen die Preise, die im Rahmen dieser langfristigen Verträge angeboten werden, überraschend weit unter den aktuellen Marktpreisen. Insbesondere wurde bekannt, dass die Vertragspreise fünfmal günstiger sind als die Preise auf dem Spotmarkt. Diese Werte entsprechen vermutlich dem Niveau vor der aktuellen globalen Krise, was bei Experten für Erstaunen sorgt.

Basierend auf Daten von MegaGridSupplies kostet ein 36 GB HBM3E-Speicherstack auf dem freien Markt etwa 2.100 USD. Im Rahmen der langfristigen Verträge mit Samsung wird der Preis für dasselbe Produkt jedoch auf nur 365–510 USD geschätzt. Eine solch enorme Preisdifferenz sorgt für hitzige Diskussionen auf dem High-Tech-Markt.

Wichtige Partner und Perspektiven

Es zeigt sich, dass führende globale IT-Konzerne bereits von diesen vorteilhaften langfristigen Verträgen von Samsung Gebrauch gemacht haben. Zu den Hauptkunden dieser Vereinbarungen zählen insbesondere die folgenden Großunternehmen:

Experten gehen davon aus, dass solche groß angelegten Vereinbarungen nicht nur die Marktstabilität für Samsung sichern, sondern es Unternehmen wie Microsoft, Google und NVIDIA ermöglichen, die für KI und Hochleistungsrechensysteme erforderlichen Speichermodule zu stabilen und günstigen Preisen zu erhalten. Dies dürfte sich positiv auf das Tempo technologischer Fortschritte auf dem Weltmarkt auswirken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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