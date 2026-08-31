Usbekistan U-20 startet mit Sieg in die U-20 Asienmeisterschaft-Qualifikation: Bangladesch besiegt

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Usbekistan U-20 startet mit Sieg in die U-20 Asienmeisterschaft-Qualifikation: Bangladesch besiegt

Usbekistan U-20 Nationalmannschaft begann ihre Qualifikationskampagne für die U-20 Asienmeisterschaft mit einem souveränen Sieg. Die Schützlinge von Jamoliddin Rahmatullayev traten im ersten Spiel der Gruppe B im Dustlik-Stadion in Taschkent gegen die Jugendauswahl von Bangladesch an und erzielten zwei unbeantwortete Tore.

Mit voller Kontrolle über das Spiel sicherte sich unsere Jugendmannschaft drei wichtige Punkte und setzte sich an die Tabellenspitze der Gruppe.

Siegtore und Spielbericht

Die entscheidenden Momente und Aufstellungen des Spiels:

  • Schnelle Tore: Quvonishbek Saydaliyev eröffnete in der 20. Minute den Torreigen, während Quvonchbek Abrayev zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 47. Minute auf 2:0 erhöhte.

  • Spielprotokoll:

    • U-20 Asienmeisterschaft. Qualifikation | Gruppe B, 1. Spieltag

    • Usbekistan — Bangladesch 2:0

    • Tore: Quvonishbek Saydaliyev (20), Quvonchbek Abrayev (47);

    • Aufstellung Usbekistan U-20: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46), Azizbek To‘lqinbekov (K), Quvonchbek Abrayev, Asilbek Abdurasulov, Behruz Abdusattorov (Asilbek Aliyev, 62), Ozodbek Najmiddinov (Ozodbek Odiljonov, 46), Quvonishbek Saydaliyev, Abdulvosit Soliyev (Diyor Ermanov, 80), Muhammadali Dilshodbekov, Davron To‘laganov (Abdulfayz Bobomurodov, 62).

Situation in Gruppe B und nächstes Spiel

Wichtige Details zum Parallelspiel und zum kommenden Spielplan:

  • Spiel Syrien gegen Indien: Im anderen Gruppenspiel besiegte die Jugendauswahl Indiens Syrien mit 1:0 durch ein Tor von Shami in der 86. Minute;

  • Nächster Gegner: Die Mannschaft von Jamoliddin Rahmatullayev bestreitet ihr zweites Gruppenspiel am 3. September gegen Indien, einen der Hauptkonkurrenten in der Gruppe.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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