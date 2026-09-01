Chelsea und Manchester City verhandeln über den Transfer von Enzo Fernández

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Chelsea und Manchester City verhandeln über den Transfer von Enzo Fernández

Zwei Spitzenklubs der Premier League, Chelsea und Manchester City, haben aktive Verhandlungen über den Transfer des Mittelfeldspielers Enzo Fernández aufgenommen. Wie Goal.com berichtet, könnte der Deal ein Volumen von 135 Millionen Euro haben, und die Parteien diskutieren derzeit intensiv über die finanziellen Bedingungen. Dies berichtet Goal.com .

Berichten zufolge hat der argentinische Spieler dem Wechsel persönlich zugestimmt und erklärt, dass er bereit ist, seine Karriere bei Manchester City fortzusetzen. Der talentierte Mittelfeldspieler, Jahrgang 2001, war zu einer der Schlüsselfiguren seines aktuellen Teams geworden.

Enzo Fernández' Karriere und Erfolge

Enzo Fernández kam im Januar 2023 vom portugiesischen Klub Benfica zu Chelsea. Damals zahlte der Londoner Verein 121 Millionen Euro für seinen Transfer. Im Trikot von Chelsea absolvierte er insgesamt 169 Spiele und erzielte 31 Tore.

Nachdem er sich in den Duellen zwischen Pariser und Londoner Mannschaften bewiesen hat, konnte der Spieler im Laufe seiner Vereinskarriere die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und die Conference League gewinnen. Seine Bewegungen auf dem Platz und seine Fähigkeit, das Spiel zu lenken, scheinen die Aufmerksamkeit von Pep Guardiola geweckt zu haben.

Auch auf internationaler Bühne feierte Enzo große Erfolge und gewann mit der argentinischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2022. Zudem stand er im Finale der Weltmeisterschaft 2026 und bewies, dass er einer der wichtigsten Spieler der Nationalmannschaft ist.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, wäre er einer der größten Deals in der Geschichte des englischen Fußballs. Obwohl noch keine offizielle Stellungnahme beider Vereine vorliegt, deutet der zügige Verlauf der Verhandlungen auf eine hohe Wahrscheinlichkeit des Deals hin.

ChelseaManchester CityEnzo FernándezTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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