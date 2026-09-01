Lamine Yamal stellt neuen Rekord im europäischen Fußball auf

Das junge Talent des FC Barcelona, Lamine Yamal, hat im Spiel gegen Rayo Vallecano einen weiteren historischen Meilenstein gesetzt und den Rekord der fünf europäischen Top-Ligen gebrochen. Wie Goal.com berichtet, konnte der 19-jährige Flügelspieler durch seine herausragende Leistung die frühen Karriereerfolge von modernen Star-Stürmern wie Kylian Mbappé und Erling Haaland übertreffen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Beim 5:2-Sieg gegen Rayo Vallecano erzielte Yamal zwei Tore und erhöhte damit seine offizielle Trefferbilanz für den katalanischen Club auf 51. Mit diesem Ergebnis wurde er zum jüngsten Spieler in der Geschichte der europäischen Top-5-Ligen, der die 50-Tore-Marke erreichte. Die Pressestelle des Vereins bestätigte, dass er diesen Meilenstein im Alter von 19 Jahren und 49 Tagen erreichte.

Ein neuer Spitzenreiter im Rekordrennen

Yamals Leistung versetzt die Fußballwelt in Staunen, da er die stärksten Stürmer des modernen Fußballs hinter sich gelassen hat. Zuvor hielt der Star von Real Madrid, Kylian Mbappé, diesen Rekord. Der französische Stürmer erzielte sein 50. Tor im Alter von 19 Jahren und 241 Tagen, während der Toptorjäger von Manchester City, Erling Haaland, diese Marke mit 20 Jahren und 196 Tagen erreichte.

Auch legendäre Vertreter des FC Barcelona lagen in dieser Hinsicht hinter dem jungen Spanier. Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi erzielte sein 50. Tor für die Katalanen im Alter von 21 Jahren, während eine andere Vereinslegende, Josep Escolà, dieses Ergebnis mit 20 Jahren erreichte. Yamals Torgeschwindigkeit beweist, dass er nicht nur talentiert, sondern auch bemerkenswert konstant ist.

Ein unvergesslicher Abend und denkwürdige Tore

Im Spiel gegen Rayo Vallecano stellte Yamal sein brillantes Können voll unter Beweis. In der 21. Minute zog er von der rechten Seite in die Mitte und schlenzte den Ball mit dem linken Fuß präzise in den oberen Winkel, um den Torreigen zu eröffnen. Dieser Treffer erinnerte die Fans an Tore, die Lionel Messi einst gegen verschiedene Gegner erzielte. Kurz vor Spielende nutzte er eine weitere Gelegenheit, um den Sieg zu besiegeln.

Experten sind der Meinung, dass Lamine Yamals Leistungen auf diesem Niveau darauf hindeuten, dass er in Zukunft noch größere Erfolge feiern wird. Jede seiner Aktionen für Barcelona sichert nicht nur den Erfolg des Teams, sondern schreibt auch neue Kapitel in der Geschichte des Weltfußballs.