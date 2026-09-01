Günstige Version des Samsung Galaxy Book6 Laptops vorgestellt

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Günstige Version des Samsung Galaxy Book6 Laptops vorgestellt

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat seine beliebte 14-Zoll-Laptop-Serie erweitert und das neue, erschwingliche Modell Galaxy Book6 angekündigt. Laut ixbt.com beginnt der Einstiegspreis für dieses Gerät bei 800 USD, und den Kunden werden verschiedene Konfigurationen angeboten. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Im Vergleich zu den teureren und fortschrittlicheren Modellen, die Anfang des Jahres vorgestellt wurden, sind die neuen günstigen Versionen mit Core Series 3 Prozessoren anstelle von Core Ultra Series 3 ausgestattet. Diese Prozessoren basieren auf der Wildcat Lake Architektur und bieten eine etwas geringere Leistung.

Dennoch hat der Leistungsabfall den Hauptvorteil des Geräts – die Energieeffizienz – drastisch erhöht. Der Hersteller gibt an, dass der neue Laptop mit einer einzigen Ladung bis zu 25 Stunden ununterbrochen arbeiten kann.

Technische Spezifikationen und Funktionen

Die Basiskonfiguration des Geräts bietet 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz, wobei Benutzer je nach Bedarf auch leistungsstärkere Modifikationen wählen können. Zudem sind die Budget-Versionen mit hochwertigen 1080p IPS-Bildschirmen ausgestattet.

Der Laptop zeichnet sich zudem durch sein ultraleichtes und kompaktes Gehäuse aus. Er wiegt nur 1,35 Kilogramm und ist 15,7 Millimeter dick. Darüber hinaus haben die Ingenieure einen zweiten Steckplatz für zusätzlichen Speicher im Gerät vorgesehen.

Autonomie und zusätzliche Annehmlichkeiten

Das Gerät ist mit einem 61,2 Wh Akku ausgestattet, der, wie bereits erwähnt, eine Laufzeit von bis zu 25 Stunden garantiert. Der Laptop unterstützt zudem Schnellladetechnologie.

Dank der Schnellladefunktion kann der Akku in nur einer halben Stunde auf ein Drittel seiner Kapazität aufgeladen werden. Dies bietet großen Komfort für Benutzer, die ständig unterwegs sind und auf Reisen arbeiten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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