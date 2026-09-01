Historisches Ergebnis: Javokhir Sindarov steigt auf Platz 4 der FIDE-Weltrangliste

·2·Sport
Historisches Ergebnis: Javokhir Sindarov steigt auf Platz 4 der FIDE-Weltrangliste

Der Weltschachbund (FIDE) hat die aktualisierte offizielle Weltrangliste der stärksten Großmeister veröffentlicht. Demnach ist der junge usbekische Großmeister Javokhir Sindarov mit 2778 Elo-Punkten auf den 4. Platz der Weltrangliste geklettert und hat damit einen neuen Karriere-Höchststand sowie einen persönlichen Rekord erreicht.

Zwei Usbeken in der Weltelite

Ein weiterer usbekischer Schachstar, Nodirbek Abdusattorov, ist ebenfalls in den Top Ten vertreten und belegt mit 2762 Punkten den 7. Platz. Die Führung im Weltschach hält weiterhin die norwegische Legende Magnus Carlsen (2823). Hikaru Nakamura (2792) aus den USA ist auf den zweiten Platz vorgerückt, während Fabiano Caruana (2789), der 3 Punkte verlor, die Top Drei komplettiert.

FIDE-Weltrangliste: Liste der führenden Großmeister

Platz

Schachspieler (Großmeister)

Land

Elo-Punkte

Veränderungen und Anmerkungen

1

Magnus Carlsen

Norwegen

2823

Alleiniger Führender

2

Hikaru Nakamura

USA

2792

Auf Platz 2 gestiegen

3

Fabiano Caruana

USA

2789

-3 Punkte verloren

4

Javokhir Sindarov

Usbekistan

2778

+1 Punkt (Persönlicher Rekord)

...

...

...

...

...

7

Nodirbek Abdusattorov

Usbekistan

2762

Stabiler Platz in den Top-10

Silber in St. Louis und Führung im FIDE Circuit

Der Faktor für diesen historischen Erfolg von Sindarov war seine glänzende Leistung beim prestigeträchtigen Turnier Saint Louis Rapid and Blitz 2026 Anfang August in den USA. Der usbekische Großmeister beendete den Rapid-Teil des Turniers ungeschlagen und kämpfte auch im Blitz-Programm bis zu den letzten Runden hart um den Gesamtsieg, wobei er schließlich die Silbermedaille gewann.

Dieser erfolgreiche Lauf in den USA brachte ihm nicht nur wertvolle Punkte, sondern sicherte ihm auch vorübergehend die Führung im FIDE Circuit Qualifikationssystem, das die Anwärter auf die Weltmeisterschaft bestimmt.

Glauben Sie, dass Javokhir Sindarov bald in die 2800er-Großmeister-Elite aufsteigen und die Nummer 1 der Welt werden kann?

Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie dieses historische Ergebnis sofort mit den Fans des usbekischen Schachs!

SchachFIDEJavokhir SindarovNodirbek AbdusattorovGroßmeister
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

PSG-Eigengewächs wechselt in die Premier League: Ibrahim Mbaye wird Spieler von Aston VillaPSG-Eigengewächs wechselt in die Premier League: Ibrahim Mbaye wird Spieler von Aston VillaHeute, 18:55Mahmud Mahamadjonov unterschreibt 3-Jahres-Vertrag bei Dynamo MachatschkalaMahmud Mahamadjonov unterschreibt 3-Jahres-Vertrag bei Dynamo MachatschkalaHeute, 18:49Flick würdigt Messis große Karriere: Hoher Respekt für die LegendeFlick würdigt Messis große Karriere: Hoher Respekt für die LegendeHeute, 14:39Real Madrid investiert 230 Millionen Euro: Alle finanziellen Details zum Transfer von Ousmane DiomandeReal Madrid investiert 230 Millionen Euro: Alle finanziellen Details zum Transfer von Ousmane DiomandeHeute, 14:34Bakhodir Jalolov fordert neuen Weltmeister Hrgovic zum Kampf herausBakhodir Jalolov fordert neuen Weltmeister Hrgovic zum Kampf herausHeute, 14:29Luis de la Fuente nennt Rodri den Messi des spanischen FußballsLuis de la Fuente nennt Rodri den Messi des spanischen FußballsHeute, 14:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)