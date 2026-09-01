Historisches Ergebnis: Javokhir Sindarov steigt auf Platz 4 der FIDE-Weltrangliste

Der Weltschachbund (FIDE) hat die aktualisierte offizielle Weltrangliste der stärksten Großmeister veröffentlicht. Demnach ist der junge usbekische Großmeister Javokhir Sindarov mit 2778 Elo-Punkten auf den 4. Platz der Weltrangliste geklettert und hat damit einen neuen Karriere-Höchststand sowie einen persönlichen Rekord erreicht.

Zwei Usbeken in der Weltelite

Ein weiterer usbekischer Schachstar, Nodirbek Abdusattorov, ist ebenfalls in den Top Ten vertreten und belegt mit 2762 Punkten den 7. Platz. Die Führung im Weltschach hält weiterhin die norwegische Legende Magnus Carlsen (2823). Hikaru Nakamura (2792) aus den USA ist auf den zweiten Platz vorgerückt, während Fabiano Caruana (2789), der 3 Punkte verlor, die Top Drei komplettiert.

FIDE-Weltrangliste: Liste der führenden Großmeister

Platz Schachspieler (Großmeister) Land Elo-Punkte Veränderungen und Anmerkungen 1 Magnus Carlsen Norwegen 2823 Alleiniger Führender 2 Hikaru Nakamura USA 2792 Auf Platz 2 gestiegen 3 Fabiano Caruana USA 2789 -3 Punkte verloren 4 Javokhir Sindarov Usbekistan 2778 +1 Punkt (Persönlicher Rekord) ... ... ... ... ... 7 Nodirbek Abdusattorov Usbekistan 2762 Stabiler Platz in den Top-10

Silber in St. Louis und Führung im FIDE Circuit

Der Faktor für diesen historischen Erfolg von Sindarov war seine glänzende Leistung beim prestigeträchtigen Turnier Saint Louis Rapid and Blitz 2026 Anfang August in den USA. Der usbekische Großmeister beendete den Rapid-Teil des Turniers ungeschlagen und kämpfte auch im Blitz-Programm bis zu den letzten Runden hart um den Gesamtsieg, wobei er schließlich die Silbermedaille gewann.

Dieser erfolgreiche Lauf in den USA brachte ihm nicht nur wertvolle Punkte, sondern sicherte ihm auch vorübergehend die Führung im FIDE Circuit Qualifikationssystem, das die Anwärter auf die Weltmeisterschaft bestimmt.

Glauben Sie, dass Javokhir Sindarov bald in die 2800er-Großmeister-Elite aufsteigen und die Nummer 1 der Welt werden kann?

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