Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 veröffentlicht

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Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 veröffentlicht

Die neueste große Haushaltsgeräte-Innovation von Xiaomi, der Mijia No-Mist Humidifier 3, ist offiziell auf dem chinesischen Markt erhältlich. Laut ixbt.com vereint dieses Gerät natürliche Verdunstungstechnologie, hohe Leistung und eine moderne modulare Struktur, die für große Räume konzipiert ist. Dies berichtet Ixbt.com .

Der empfohlene Verkaufspreis des neuen Luftbefeuchters liegt bei 1299 Yuan, aber in der Anfangsphase des Verkaufs können Kunden ihn für 999 Yuan (ca. 150 USD) erwerben. Einer der Hauptvorteile des Geräts ist, dass es ohne sichtbaren Nebel arbeitet und eine hohe Leistung von bis zu 1500 Millilitern pro Stunde bietet.

Technische Fähigkeiten und Effizienz

Das Gerät ist mit einem 6-Liter-Wassertank ausgestattet, der auch bei maximaler Leistung etwa 10 Stunden Dauerbetrieb ermöglicht. Der Hersteller gibt an, dass dieses Modell keine weißen Rückstände (Kalk) auf Oberflächen hinterlässt. Daher ist es sehr praktisch für den Einsatz in großen Wohnzimmern und Räumen mit offenem Grundriss.

Für die nächtliche Nutzung gibt es einen speziellen Modus, bei dem der Geräuschpegel auf nur 31,5 dB(A) sinkt. Gleichzeitig schaltet sich die Displaybeleuchtung aus und Sprachbenachrichtigungen werden vorübergehend deaktiviert.

Sicherheit und komfortable Steuerung

Das Wasserreinigungssystem umfasst sieben Schutzstufen, Silberionen, einen antibakteriellen Filter sowie einen separaten Wasserfilter. Laut Hersteller erreicht die Sterilisationsrate der gesamten Einheit 99,9 Prozent. Das Gerät hat eine modulare Konstruktion, und sein Tank, Filter, Ventilator und Pumpe können leicht mit Wasser gereinigt werden.

Die Möglichkeit, Wasser direkt durch den oberen Deckel nachzufüllen, macht das Abnehmen schwerer Paneele überflüssig. Der Luftbefeuchter verfügt über ein digitales Display, eine automatische Feuchtigkeitsregelung sowie eine Integration in das Mi Home Ökosystem. Benutzer können ihn per Smartphone oder über den Xiao Ai Sprachassistenten steuern, Timer einstellen und ihn mit Klimaanlagen und Heizungen koppeln.

XiaomiMijiaLuftbefeuchterSmart HomeTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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