Usbekische Flagge in Manhattan gehisst: Landsleute in den USA feiern den Unabhängigkeitstag

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Usbekische Flagge in Manhattan gehisst: Landsleute in den USA feiern den Unabhängigkeitstag

In den USA lebende Usbeken feierten den Jahrestag der Unabhängigkeit der Republik Usbekistan mit einer großen Zeremonie im Herzen von New York – Manhattan. Die Staatsflagge Usbekistans wurde in der Nähe der Wall Street, dem Finanzzentrum der Welt, und des berühmten Bowling Green Parks gehisst.

Usbekische Volksmusik und Tänze auf den Straßen von Manhattan

An der feierlichen Veranstaltung nahmen Vertreter der usbekischen Diaspora in den USA, Diplomaten, aktive Jugendliche sowie zahlreiche ausländische Gäste teil. Zu den Klängen der usbekischen Nationalhymne wurde unsere Flagge gehisst.

Während der Veranstaltung führten Tänzerinnen in Nationaltrachten traditionelle Tänze auf, die bei den New Yorker Einwohnern und Touristen auf großes Interesse stießen. Zudem wurden die usbekische Kultur, einzigartige Adras-Stoffe, goldbestickte Kleidung und nationales Kunsthandwerk präsentiert.

Details zur Unabhängigkeitsfeier in Manhattan

Kategorie / Indikator

Details

Veranstaltungsname

Feier zum Unabhängigkeitstag der Republik Usbekistan

Veranstaltungsort

New York, Manhattan (Bowling Green / Wall Street Bereich)

Hauptereignis

Feierliches Hissen der Staatsflagge Usbekistans am US-Himmel

Teilnehmer

Vertreter der usbekischen Diaspora, Aktivisten, Diplomaten und Gäste

Kulturprogramm

Nationale Tänze, traditionelle Trachten und Kunstausstellung

Ein Symbol für Einheit und Patriotismus

Diese Veranstaltung jenseits des Ozeans demonstrierte erneut den Zusammenhalt unserer im Ausland lebenden Landsleute, die Bewahrung der nationalen Identität und die grenzenlose Liebe zur Heimat. Unsere Flagge, die zwischen den Wolkenkratzern von New York wehte, zeigte der Welt die Größe der usbekischen Kultur und Unabhängigkeit.

Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach eine solch feierliche Präsentation unserer Nationalfeiertage und unserer Flagge in den Zentren großer Weltstädte positiv auf das internationale Image Usbekistans aus?

Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und aufrichtigen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese stolzen Momente mit all Ihren Liebsten!

UsbekistanUnabhängigkeitstagManhattanNew YorkDiaspora
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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