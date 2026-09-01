In den USA lebende Usbeken feierten den Jahrestag der Unabhängigkeit der Republik Usbekistan mit einer großen Zeremonie im Herzen von New York – Manhattan. Die Staatsflagge Usbekistans wurde in der Nähe der Wall Street, dem Finanzzentrum der Welt, und des berühmten Bowling Green Parks gehisst.

Usbekische Volksmusik und Tänze auf den Straßen von Manhattan

An der feierlichen Veranstaltung nahmen Vertreter der usbekischen Diaspora in den USA, Diplomaten, aktive Jugendliche sowie zahlreiche ausländische Gäste teil. Zu den Klängen der usbekischen Nationalhymne wurde unsere Flagge gehisst.

Während der Veranstaltung führten Tänzerinnen in Nationaltrachten traditionelle Tänze auf, die bei den New Yorker Einwohnern und Touristen auf großes Interesse stießen. Zudem wurden die usbekische Kultur, einzigartige Adras-Stoffe, goldbestickte Kleidung und nationales Kunsthandwerk präsentiert.

Details zur Unabhängigkeitsfeier in Manhattan

Kategorie / Indikator Details Veranstaltungsname Feier zum Unabhängigkeitstag der Republik Usbekistan Veranstaltungsort New York, Manhattan (Bowling Green / Wall Street Bereich) Hauptereignis Feierliches Hissen der Staatsflagge Usbekistans am US-Himmel Teilnehmer Vertreter der usbekischen Diaspora, Aktivisten, Diplomaten und Gäste Kulturprogramm Nationale Tänze, traditionelle Trachten und Kunstausstellung

Ein Symbol für Einheit und Patriotismus

Diese Veranstaltung jenseits des Ozeans demonstrierte erneut den Zusammenhalt unserer im Ausland lebenden Landsleute, die Bewahrung der nationalen Identität und die grenzenlose Liebe zur Heimat. Unsere Flagge, die zwischen den Wolkenkratzern von New York wehte, zeigte der Welt die Größe der usbekischen Kultur und Unabhängigkeit.

Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach eine solch feierliche Präsentation unserer Nationalfeiertage und unserer Flagge in den Zentren großer Weltstädte positiv auf das internationale Image Usbekistans aus?

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