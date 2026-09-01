PSG-Eigengewächs wechselt in die Premier League: Ibrahim Mbaye wird Spieler von Aston Villa

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PSG-Eigengewächs wechselt in die Premier League: Ibrahim Mbaye wird Spieler von Aston Villa

Der amtierende Champions-League-Sieger und französische Meister Paris Saint-Germain hat offiziell den festen Transfer des 18-jährigen Stürmers Ibrahim Mbaye zum englischen Klub Aston Villa bekannt gegeben. Dies wurde über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Pariser Vereins bestätigt.

„Ein Talent, das mit 10 kam und 8 Titel gewann“

Die Pressestelle von PSG drückte ihre besondere Wertschätzung für die Zeit des jungen Stürmers im Verein aus:

„Ibrahim Mbaye, der mit 10 Jahren in unsere Akademie kam, alle Jugendkategorien durchlief, sich in der ersten Mannschaft bewies und den Verein mit acht gewonnenen Trophäen verlässt. Der 18-jährige Stürmer ist nun Spieler von Aston Villa. PSG ist stolz auf die Entwicklung von Ibrahim, dankt ihm und wünscht ihm für seine weitere Karriere nur das Beste.“

Ibrahim Mbaye Transfer und Statistiken

Statistiken

Details und wichtige Fakten

Spieler / Alter

Ibrahim Mbaye (18 Jahre)

Position

Stürmer (Flügel / Mittelstürmer)

Neuer Verein

Aston Villa (Premier League, England)

Vorheriger Verein

Paris Saint-Germain (PSG, Frankreich)

Eintritt in die Akademie

2018 (mit 10 Jahren)

Debüt in der ersten Mannschaft

2024 (mit 16 Jahren)

Statistiken bei PSG

42 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen

Mit dem Verein gewonnene Titel

8 Titel

Der Weg von der Akademie in die Premier League

Mbaye kam 2018 im Alter von 10 Jahren in das Akademie-System von PSG und durchlief erfolgreich alle Altersstufen. Im Jahr 2024, mit gerade einmal 16 Jahren, gelang ihm sein Debüt in der ersten Mannschaft des französischen Spitzenklubs.

Der talentierte Stürmer absolvierte insgesamt 42 offizielle Pflichtspiele für die Pariser, erzielte 4 Tore und gab 4 Vorlagen, während er mit dem Team 8 große Titel gewann, darunter die Champions League und die nationale Meisterschaft.

Glauben Sie, dass sich der 18-jährige Ibrahim Mbaye schnell an den intensiven und körperbetonten Fußball der englischen Premier League anpassen und zu einem der größten Stars vonAston Villa werden kann?

Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese spannende Nachricht vom europäischen Transfermarkt mit anderen Fußballfans!

Ibrahim MbayeAston VillaPSGPremier LeagueFußball-Transfers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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