Anlässlich des nächsten Jahrestages der staatlichen Unabhängigkeit der Republik Usbekistan wurde das weltberühmte historische Denkmal in Neu-Delhi, Indien — der Qutub-Minar-Komplex mit den leuchtenden Farben und nationalen Symbolen der Staatsflagge Usbekistans beleuchtet.

Der Geist der Unabhängigkeit an einem historischen Denkmal

Dieser alte und prächtige Turm, der zum UNESCO-Welterbe gehört, wurde nachts durch spezielle Lichter und Laserprojektionen in Blau, Weiß und Grün getaucht und zeigte die Flagge Usbekistans. Zudem wurden symbolische Zeichen und Bilder, die das Unabhängigkeitsjubiläum darstellen, in die Mitte des Turms projiziert. Diese schöne Initiative war ein leuchtendes Beispiel für die freundschaftlichen diplomatischen Beziehungen und den hohen gegenseitigen Respekt zwischen den beiden brüderlichen Partnerstaaten.

Details zur Beleuchtung des Qutub-Minar in Delhi

Indikator / Richtung Details und Informationen Anlass Unabhängigkeitstag der Republik Usbekistan Ort / Stadt Neu-Delhi, Indien Historisches Architekturdenkmal Qutub-Minar-Komplex Komplex Status UNESCO-Welterbestätte Dargestellte Symbole Farben der usbekischen Staatsflagge und Festtagsemblem Bedeutung Symbol der Freundschaft und des internationalen Respekts zwischen Usbekistan und Indien

Eine kulturell-historische Brücke zwischen Usbekistan und Indien

Die Beleuchtung des Qutub-Minar in den Farben der usbekischen Flagge zog nicht nur die Aufmerksamkeit der Einheimischen und Touristen auf sich, sondern erfüllte auch unsere Landsleute im Ausland mit großem Stolz. Usbekistan und Indien sind durch jahrhundertealte historische, kulturelle und wirtschaftliche Bindungen verbunden. Die Darstellung unseres Staatssymbols an einem der bedeutendsten Architekturdenkmäler der Welt ist ein Beweis für das wachsende Ansehen Usbekistans auf der internationalen Bühne.

Wie trägt Ihrer Meinung nach die Präsentation der usbekischen Flagge mit solch hohem Respekt an weltberühmten historischen Denkmälern zur Stärkung der strategischen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern bei?

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