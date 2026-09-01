Laut dem renommierten russischen Sport24 Medium wechselt der 23-jährige Linksverteidiger Mahmud Mahamadjonov vom FC Andijon zum russischen Erstligisten (RPL) Dynamo Machatschkala. Der talentierte usbekische Fußballer hat einen offiziellen 3-Jahres-Vertrag beim dagestanischen Verein unterzeichnet.

Transferankündigung und offizielle Details

Der Transfer wird voraussichtlich nach dem Spiel der Gruppenphase des russischen Pokals zwischen Dynamo Machatschkala und Zenit am Mittwoch, den 2. September, offiziell bekannt gegeben. Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert des Spielers auf 400.000 Euro.

Karriere und Transferdaten von Mahmud Mahamadjonov

Indikator Details und wichtige Fakten Spieler / Geburtsdatum Mahmud Mahamadjonov (30. Juni 2003, 23 Jahre) Hauptposition Linksverteidiger (kann auch als Rechtsverteidiger und im Mittelfeld spielen) Neues Team Dynamo Machatschkala (RPL, Russland) — 3-Jahres-Vertrag Vorheriger Verein Andijon (22 Spiele in der Saison 2026, 3 Vorlagen) Marktwert 400.000 Euro (Transfermarkt) Einsätze in Nationalmannschaften Usbekistan U-20 (Teilnehmer der U-20-WM 2023), U-23 (18 Spiele, 1 Tor)

Der Weg von der Bunyodkor-Akademie in die RPL

Mahmud Mahamadjonov stammt aus der Akademie von Bunyodkor. Er wurde 2022 in die erste Mannschaft befördert und absolvierte zwischen 2022 und 2024 insgesamt 38 Pflichtspiele für die „Schwalben“, wobei er 2 Tore erzielte.

Pakhtakor und internationale Erfahrung: Im Juli 2024 wechselte er zunächst auf Leihbasis zu Pakhtakor, gefolgt von einem festen Transfer Anfang 2025. Mit dem Verein aus Taschkent nahm er an der AFC Champions League Elite teil, unter anderem im Spiel gegen Al-Hilal.

Leihe und Zeit bei Andijon: Nach einer Leihe bei Dynamo Samarkand Mitte 2025 wechselte der Verteidiger im Februar 2026 für eine Ablösesumme von 170.000 Euro zu Andijon und wurde dort zu einem Stammspieler.

Darüber hinaus vertrat Mahamadjonov erfolgreich die U-20-Nationalmannschaft Usbekistans bei der U-20-Weltmeisterschaft 2023 in Argentinien und erzielte 1 Tor in 18 Einsätzen für die olympische Auswahl (U-23).

Glauben Sie, dass Mahmud Mahamadjonov sich in der russischen Premier League auf seiner Position durchsetzen und die erfolgreiche Tradition usbekischer Spieler in der RPL fortsetzen kann?

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