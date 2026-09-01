Google Pixel 11 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Geschwindigkeitstest

·0·Technologie
Google Pixel 11 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Geschwindigkeitstest

Der Wettbewerb zwischen den führenden Flaggschiffen auf dem Smartphone-Markt stößt bei Nutzern und Technikbegeisterten stets auf großes Interesse. Laut ixbt.com haben die Macher des bekannten Kanals PhoneBuff einen weiteren interessanten Vergleichstest durchgeführt, bei dem sie die reale Geschwindigkeit des neuesten Google Pixel 11 Pro XL und des Samsung Galaxy S26 Ultra auf die Probe stellten. Um Objektivität zu gewährleisten, wurde der Testprozess mit einem speziellen Roboterarm durchgeführt. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Obwohl das Flaggschiff des koreanischen Riesen bei den technischen Daten auf dem Papier und in Benchmark-Tests eine deutliche Überlegenheit zeigt, wirkt sich dies nicht immer direkt auf die Leistung alltäglicher Anwendungen aus. Die Ergebnisse der tatsächlichen Tests zeigten jedoch, dass das Samsung-Flaggschiff tatsächlich schneller arbeitet. Dieser Vorteil war vor allem in bestimmten Szenarien deutlich spürbar, insbesondere bei komplexen Aufgaben wie der Videobearbeitung oder dem Entpacken von Archiven.

Testergebnisse und wichtige Details

In der ersten Testrunde absolvierte das Samsung-Gerät alle Aufgaben in 3 Minuten und 27 Sekunden, während das neue Gerät von Google für denselben Vorgang 4 Minuten und 10 Sekunden benötigte. Interessanterweise bewältigte das Samsung-Flaggschiff die gesamte Teststrecke in einer Geschwindigkeit, die fast der Zeit der ersten Runde seines Konkurrenten entsprach. Dies unterstreicht die hohe allgemeine Optimierung des koreanischen Smartphones.

Den Beobachtungen der Experten zufolge trat eines der Hauptprobleme für Google während des Datenarchivierungsprozesses auf. Aus unbekannten Gründen verlangsamte sich das Pixel 11 Pro Max bei der Ausführung dieser Aufgabe. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass das Gerät in der zweiten Runde Schwierigkeiten hatte, insbesondere beim Leeren und Neuladen von Spielen aus dem Arbeitsspeicher.

Dennoch zeigten beide Flaggschiffe bei der Startgeschwindigkeit von Standardanwendungen nahezu identische Ergebnisse. Die meisten alltäglichen Programme und Dienste öffneten sich auf beiden Smartphones gleich schnell und boten dem Nutzer den gleichen Komfort. Dies bestätigt einmal mehr, dass moderne Prozessoren bei der Ausführung grundlegender Aufgaben wettbewerbsfähig sind.

Google PixelGalaxy S26 UltraPhoneBuffSmartphone-TestTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 veröffentlichtXiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 veröffentlichtHeute, 19:28Günstige Version des Samsung Galaxy Book6 Laptops vorgestelltGünstige Version des Samsung Galaxy Book6 Laptops vorgestelltHeute, 18:53Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff testet 4-fach ZoomSamsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff testet 4-fach ZoomHeute, 17:50NASA ändert erstmals seit 60 Jahren die Schutzbestimmungen für den MarsNASA ändert erstmals seit 60 Jahren die Schutzbestimmungen für den MarsHeute, 16:59NASA nimmt das Neil Gehrels Swift Teleskop wieder in BetriebNASA nimmt das Neil Gehrels Swift Teleskop wieder in BetriebHeute, 16:27Vivo X500 Pro Smartphone bietet High-Speed-Videoaufnahme in 4KVivo X500 Pro Smartphone bietet High-Speed-Videoaufnahme in 4KHeute, 15:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8