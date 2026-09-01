Google Pixel 11 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Geschwindigkeitstest

Der Wettbewerb zwischen den führenden Flaggschiffen auf dem Smartphone-Markt stößt bei Nutzern und Technikbegeisterten stets auf großes Interesse. Laut ixbt.com haben die Macher des bekannten Kanals PhoneBuff einen weiteren interessanten Vergleichstest durchgeführt, bei dem sie die reale Geschwindigkeit des neuesten Google Pixel 11 Pro XL und des Samsung Galaxy S26 Ultra auf die Probe stellten. Um Objektivität zu gewährleisten, wurde der Testprozess mit einem speziellen Roboterarm durchgeführt. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Obwohl das Flaggschiff des koreanischen Riesen bei den technischen Daten auf dem Papier und in Benchmark-Tests eine deutliche Überlegenheit zeigt, wirkt sich dies nicht immer direkt auf die Leistung alltäglicher Anwendungen aus. Die Ergebnisse der tatsächlichen Tests zeigten jedoch, dass das Samsung-Flaggschiff tatsächlich schneller arbeitet. Dieser Vorteil war vor allem in bestimmten Szenarien deutlich spürbar, insbesondere bei komplexen Aufgaben wie der Videobearbeitung oder dem Entpacken von Archiven.

Testergebnisse und wichtige Details

In der ersten Testrunde absolvierte das Samsung-Gerät alle Aufgaben in 3 Minuten und 27 Sekunden, während das neue Gerät von Google für denselben Vorgang 4 Minuten und 10 Sekunden benötigte. Interessanterweise bewältigte das Samsung-Flaggschiff die gesamte Teststrecke in einer Geschwindigkeit, die fast der Zeit der ersten Runde seines Konkurrenten entsprach. Dies unterstreicht die hohe allgemeine Optimierung des koreanischen Smartphones.

Den Beobachtungen der Experten zufolge trat eines der Hauptprobleme für Google während des Datenarchivierungsprozesses auf. Aus unbekannten Gründen verlangsamte sich das Pixel 11 Pro Max bei der Ausführung dieser Aufgabe. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass das Gerät in der zweiten Runde Schwierigkeiten hatte, insbesondere beim Leeren und Neuladen von Spielen aus dem Arbeitsspeicher.

Dennoch zeigten beide Flaggschiffe bei der Startgeschwindigkeit von Standardanwendungen nahezu identische Ergebnisse. Die meisten alltäglichen Programme und Dienste öffneten sich auf beiden Smartphones gleich schnell und boten dem Nutzer den gleichen Komfort. Dies bestätigt einmal mehr, dass moderne Prozessoren bei der Ausführung grundlegender Aufgaben wettbewerbsfähig sind.