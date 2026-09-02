John Ternus übernimmt die Position des CEO bei Apple

Bei Apple gab es einen Führungswechsel: Tim Cook, der fünfzehn Jahre lang als CEO tätig war, hat seinen Posten an John Ternus übergeben. Für Ternus, der zuvor als Senior Vice President of Hardware Engineering fungierte, kommt dieser Übergang zu einem äußerst verantwortungsvollen Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte. Apple macht mutige Schritte in Richtung bevorstehender Präsentationen und neuer technologischer Meilensteine. Dies berichtet Techcrunch.com .

Laut Informationen von Bloomberg betonte John Ternus in seinem ersten Schreiben an die Mitarbeiter die Bedeutung der für nächste Woche erwarteten Präsentation. „Nächste Woche erwartet uns eine außergewöhnlich große Präsentation“, schrieb er am Dienstag in einer Nachricht an das Team. Er drückte zudem seine Freude darüber aus, gemeinsam mit dem gesamten Team an den ehrgeizigen Produktplänen zu arbeiten.

Kommende neue Produkte und KI

Apple plant, am 9. September seine jährliche, traditionelle iPhone-Präsentation abzuhalten. Es kursieren zahlreiche Gerüchte, dass die Marke im Rahmen dieser Veranstaltung das erste faltbare iPhone der Unternehmensgeschichte vorstellen könnte. Dieser Schritt könnte den Weg ebnen, um die Position des Unternehmens auf dem Mobilfunkmarkt weiter zu festigen.

Zudem wird erwartet, dass auf der Veranstaltung eine aktualisierte und leistungsfähigere Siri-KI breiter eingeführt wird. Experten sind der Meinung, dass dieses Update eine wichtige Gelegenheit darstellt, die es Siri ermöglichen wird, mit führenden Chatbots wie ChatGPT von OpenAI oder dem von Anthropic entwickelten Claude zu konkurrieren.

Ein Schritt in die Zukunft und Tim Cooks letzte Worte

Ternus betonte, dass es neben den Geräten, die nächste Woche vorgestellt werden, noch weitere geheime Gadgets in der Entwicklung gibt. Medienberichten zufolge arbeitet Apple derzeit auch an AirPods mit Kameras, Smart Glasses und Laptops mit Touchscreen.

Tim Cook, der an seinem letzten Arbeitstag ein Schreiben an die Mitarbeiter richtete, würdigte das Potenzial des neuen Chefs. „Ich bin unglaublich froh, die Führung an eine so brillante, wunderbare und fähige Person wie John zu übergeben“, schrieb Cook in seinem Brief. Seiner Ansicht nach gibt es nur sehr wenige Spezialisten, die die Geheimnisse der Entwicklung weltverändernder Produkte so gut verstehen wie John Ternus.