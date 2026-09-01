„Sie werden mich aufhängen!“ Putins neuer Mobilisierungsplan und seine geheimen Eingeständnisse

·1·Welt
„Sie werden mich aufhängen!“ Putins neuer Mobilisierungsplan und seine geheimen Eingeständnisse

Die angesehene britische The Economist berichtet unter Berufung auf kremlnahe Quellen, dass der russische Präsident Wladimir Putin kurz vor einer neuen Eskalation des Krieges steht. Laut dem Bericht bereitet Russland eine neue große Mobilisierungswelle mit 300.000 bis 400.000 Soldaten vor, und ein Analyseartikel beleuchtet Putins Eingeständnis gegenüber seinem Umfeld, dass seine persönliche Sicherheit gefährdet sei, sollte der Donbass verloren gehen:

The Economist enthüllt Putins neuen Mobilisierungsplan und sein schockierendes Eingeständnis!

Nach wochenlangem Zögern hat sich die russische Führung entschlossen, die militärischen Aktionen im Krieg zu verstärken. Großbritanniensführende politisch-wirtschaftliche Publikation, The Economist, gab unter Berufung auf ihre kremlnahen Quellen bekannt, dass in der Russischen Föderation spezielle Vorbereitungen getroffen werden, um zwischen 300.000 und 400.000 Menschen in die Streitkräfte zu mobilisieren.

Quellen merken an, dass diese Entscheidung mit der Notwendigkeit begründet wird, minimale Ziele an der Front zu erreichen und die politische Stabilität innerhalb der Regierung zu wahren.

Taktik der Zwangsrekrutierung durch die Regionen

Laut der Publikation wird die neue Mobilisierungskampagne wie folgt umgesetzt:

  • Druck auf lokale Behörden: Zusätzliche Streitkräfte werden direkt von den regionalen Behörden (Gouverneuren und lokalen Ämtern) durch administrativen Druck und Zwang rekrutiert;

  • Lokalisierung von politischem Widerstand: Um großflächige öffentliche Proteste zu vermeiden, plant der Kreml, den Prozess dezentral in einzelnen Regionen durchzuführen, anstatt eine landesweite Ankündigung zu machen.

„Sie werden mich aufhängen“: Ist die Eroberung des Donbass eine Überlebensfrage für Putin?

The Economist zitierte Aussagen von Quellen bezüglich Putins persönlicher Ängste, den Krieg an diesem Punkt zu beenden:

  • Angst vor physischer Gefahr: „Er [Putin] glaubt wahrscheinlich, dass ein Stopp des Krieges ohne das Erreichen seines minimalen Ziels – die vollständige Eroberung des gesamten Donbass – eine direkte Bedrohung für seine persönliche und physische Sicherheit darstellt“;

  • Schockierendes Eingeständnis: Eine Quelle merkte an, dass der russische Präsident bei der Erörterung der Möglichkeit, den Krieg ohne die Eroberung des Donbass zu beenden, gegenüber einem engen Vertrauten zugab: „Sie werden mich aufhängen“, — so offen gestand er seine Ängste.

Wladimir PutinThe EconomistRusslandMobilisierungUkraine-Krieg
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Eilmeldung: Details zu geheimen Verhandlungen zwischen Elon Musk und KiewEilmeldung: Details zu geheimen Verhandlungen zwischen Elon Musk und KiewGestern, 23:35Ein Missverständnis: Warum brachten Menschen Hühner zum Bürgeramt?Ein Missverständnis: Warum brachten Menschen Hühner zum Bürgeramt?Gestern, 23:11Historisches Qutub-Minar in Delhi in den Farben der Flagge Usbekistans beleuchtetHistorisches Qutub-Minar in Delhi in den Farben der Flagge Usbekistans beleuchtetGestern, 19:44Usbekische Flagge in Manhattan gehisst: Landsleute in den USA feiern den UnabhängigkeitstagUsbekische Flagge in Manhattan gehisst: Landsleute in den USA feiern den UnabhängigkeitstagGestern, 19:30Präsident Milei reagiert auf Messis Rücktritt aus der NationalmannschaftPräsident Milei reagiert auf Messis Rücktritt aus der NationalmannschaftGestern, 16:58Usbekische Flagge am Azadi-Turm in Teheran beleuchtet (Video)Usbekische Flagge am Azadi-Turm in Teheran beleuchtet (Video)Gestern, 15:08
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag