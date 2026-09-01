Die angesehene britische The Economist berichtet unter Berufung auf kremlnahe Quellen, dass der russische Präsident Wladimir Putin kurz vor einer neuen Eskalation des Krieges steht. Laut dem Bericht bereitet Russland eine neue große Mobilisierungswelle mit 300.000 bis 400.000 Soldaten vor, und ein Analyseartikel beleuchtet Putins Eingeständnis gegenüber seinem Umfeld, dass seine persönliche Sicherheit gefährdet sei, sollte der Donbass verloren gehen:

The Economist enthüllt Putins neuen Mobilisierungsplan und sein schockierendes Eingeständnis!

Nach wochenlangem Zögern hat sich die russische Führung entschlossen, die militärischen Aktionen im Krieg zu verstärken. Großbritanniensführende politisch-wirtschaftliche Publikation, The Economist, gab unter Berufung auf ihre kremlnahen Quellen bekannt, dass in der Russischen Föderation spezielle Vorbereitungen getroffen werden, um zwischen 300.000 und 400.000 Menschen in die Streitkräfte zu mobilisieren.

Quellen merken an, dass diese Entscheidung mit der Notwendigkeit begründet wird, minimale Ziele an der Front zu erreichen und die politische Stabilität innerhalb der Regierung zu wahren.

Taktik der Zwangsrekrutierung durch die Regionen

Laut der Publikation wird die neue Mobilisierungskampagne wie folgt umgesetzt:

Druck auf lokale Behörden: Zusätzliche Streitkräfte werden direkt von den regionalen Behörden (Gouverneuren und lokalen Ämtern) durch administrativen Druck und Zwang rekrutiert;

Lokalisierung von politischem Widerstand: Um großflächige öffentliche Proteste zu vermeiden, plant der Kreml, den Prozess dezentral in einzelnen Regionen durchzuführen, anstatt eine landesweite Ankündigung zu machen.

„Sie werden mich aufhängen“: Ist die Eroberung des Donbass eine Überlebensfrage für Putin?

The Economist zitierte Aussagen von Quellen bezüglich Putins persönlicher Ängste, den Krieg an diesem Punkt zu beenden: