Tim Cook tritt zurück: John Ternus wird neuer CEO von Apple

Ein bedeutender Wandel in der Technologiewelt: Nach fünfzehn Jahren an der Spitze hat Tim Cook das Amt des CEO von Apple niedergelegt. Sein Nachfolger ist John Ternus, der bisher als Senior Vice President für Hardware Engineering tätig war. Dieser Übergang erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, da wichtige Aufgaben wie die Vorstellung neuer Gadgets und die Implementierung von AI-Technologien anstehen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde der 51-jährige John Ternus, der der breiten Öffentlichkeit bisher weniger bekannt war, in einem Abschiedsschreiben von Tim Cook an die Mitarbeiter hoch gelobt. Cook äußerte sich warmherzig über seinen Nachfolger und betonte dessen tiefes Verständnis für die Entwicklung weltverändernder Produkte sowie seine Eignung als Führungspersönlichkeit. Tim Cook wird dem Unternehmen weiterhin als Executive Advisor erhalten bleiben.

John Ternus' langjähriger Weg bei Apple

John Ternus hat mehr als die Hälfte seines Lebens, genau genommen 25 Jahre, diesem Unternehmen gewidmet. Nach seinem College-Abschluss arbeitete Ternus kurzzeitig bei Virtual Research Systems, einem kleinen Hersteller von Virtual-Reality-Geräten, bevor er 2001 in das Produktdesign-Team von Apple eintrat. Seine Karriere verlief rasant: 2013 wurde er Vice President für Hardware Engineering und 2021 zum Senior Vice President befördert.

Der heute 51-jährige Ternus ist 15 Jahre jünger als sein Vorgänger Tim Cook. Er gehört zu den jüngsten Führungskräften in der obersten Riege des Unternehmens, was darauf hindeutet, dass Apple eine Führungskraft gewählt hat, die langfristige Stabilität gewährleisten kann. Dass Apple im neuen Jahrtausend bisher nur von zwei CEOs geleitet wurde, unterstreicht den hohen Stellenwert von Nachfolgeplanung und Kontinuität im Unternehmen.

Bevorstehende Herausforderungen und neue Chancen

In den letzten Jahren leitete Ternus die Abteilung für Hardware Engineering und war maßgeblich an der Entwicklung weltbekannter Geräte wie dem iPhone und MacBook beteiligt. Nun stehen ihm und seinem Team anspruchsvolle Wochen bevor. Für die kommende Woche ist das nächste iPhone-Event geplant, bei dem das Unternehmen seine neue Produktreihe vorstellen wird.

Darüber hinaus wird Apple in naher Zukunft eine neue und verbesserte Siri AI-Erfahrung einführen, die auf der Google Gemini-Technologie basiert. Vor dem Hintergrund solch massiver technologischer Veränderungen ist die Erfahrung von John Ternus für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Bei einer Rede vor Absolventen der Ingenieurschule der University of Pennsylvania im letzten Jahr teilte Ternus seine Lebens- und Berufsphilosophie. „Glauben Sie daran, dass Sie so klug sind wie jeder andere im Raum, aber gehen Sie nicht davon aus, dass Sie so viel wissen wie sie“, sagte er. Experten sind überzeugt, dass genau dieser gesunde Ansatz und seine Bescheidenheit dem neuen CEO helfen werden, Apple erfolgreich in die Zukunft zu führen.