Warum hat Oliveira den Kampf abgesagt? Tsarukyan enthüllt die Hintergründe des Duells gegen Ruffy

Der Top-Anwärter im UFC-Leichtgewicht, Arman Tsarukyan, hat den Grund für seine Entscheidung enthüllt, gegen den aufstrebenden brasilianischen Kämpfer Mauricio Ruffy in das Octagon zu steigen.

Der armenische Athlet, der sich ursprünglich auf einen Rückkampf gegen den ehemaligen Champion Charles Oliveira vorbereitete, sprach ausführlich über die plötzliche Planänderung und die wichtige Vereinbarung mit der UFC-Führung.

Oliveiras Tragödie und die Ruffy-Option: Wie haben sich die Ereignisse entwickelt?

Tsarukyan erläuterte den Prozess des Trainingslagers und den Gegnerwechsel wie folgt:

Der geplatzte Plan mit Oliveira: «Ursprünglich hatte ich das Angebot für einen Kampf um den Status des Hauptherausforderers gegen Charles Oliveira angenommen und bereits in Rumänien mit dem Training begonnen. Doch dann verstarb ein enger Freund von Oliveira und die Organisation teilte mir mit, dass sie nach einem neuen Gegner suchen»;

Das Ende der einjährigen Pause: «Danach kam der Name Mauricio Ruffy auf und ich habe sofort zugestimmt. Da ich dieses Jahr noch keinen Kampf bestritten hatte, wollte ich nicht inaktiv bleiben. Das Duell gegen Ruffy war eine sehr bequeme Option, um meine Karriere aktiv zu halten».

«Titelkampf nach dem Sieg»: UFC-Garantie

Der Kämpfer betonte, dass er im Austausch für seine Zustimmung eine wichtige Bedingung von der Organisation gefordert habe: