Türkei tritt Artemis Accords zur Erforschung von Mond und Mars bei

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Türkei tritt Artemis Accords zur Erforschung von Mond und Mars bei

Der türkische Minister für Industrie und Technologie, Mehmet Fatih Kacir, unterzeichnete die Artemis Accords bei einer offiziellen Zeremonie im NASA-Hauptquartier in Washington. Laut ixbt.com macht dieser bedeutende Schritt das Land zum 71. Teilnehmer des internationalen Programms zur Erforschung von Mond und Mars. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses Abkommen legt die grundlegenden Prinzipien für die zukünftige Zusammenarbeit im Weltraum fest. Zu den wichtigen Bereichen gehören die Transparenz der Aktivitäten, der Austausch wissenschaftlicher Daten, die Unterstützung von Weltraumbesatzungen in Notfällen sowie der Schutz historischer Weltraumobjekte.

Rasante Entwicklung des Weltraumprogramms

Das Artemis-Programm wurde 2020 von der NASA, dem US-Außenministerium und sieben weiteren Gründungsstaaten ins Leben gerufen. Die aktuelle Unterzeichnungszeremonie fand unter dem Vorsitz von NASA-Administrator Bill Nelson statt und fiel in eine Phase der Beschleunigung des nationalen türkischen Weltraumprogramms.

In den letzten Jahren hat Ankara beachtliche Ergebnisse in der Weltraumforschung erzielt. So entsandte die Türkei 2024 ihren ersten Bürger ins All — Alper Gezeravci führte wissenschaftliche Experimente auf der International Space Station (ISS) durch. Bemerkenswert ist auch, dass der Forscher Tuva Atasever einen Flug mit einem suborbitalen Raumfahrzeug von Virgin Galactic absolvierte.

Zukünftige nationale Projekte

Derzeit arbeitet die türkische Weltraumbehörde intensiv an der Vorbereitung ihrer ersten nationalen Mondmission, der Raumsonde AYAP-1. Das Land unternimmt praktische Schritte zur Umsetzung künftiger Mondprogramme.

Darüber hinaus ist im Rahmen der Erweiterung der internationalen Zusammenarbeit für diesen Oktober der Internationale Astronautische Kongress in Antalya geplant. Diese Veranstaltung wird dazu dienen, die Position der Türkei in der Raumfahrtindustrie weiter zu stärken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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