Erste Entscheidung nach dem Knockout: Wird Moses Itauma erneut gegen Filip Hrgovic kämpfen?

Nach der sensationellen Niederlage des britischen Schwergewichtshoffnungsträgers Moses Itauma gegen den neuen IBF-Weltmeister, den Kroaten Filip Hrgovic, hat Queensberry-Promoter Frank Warren offiziell Stellung zu einer möglichen Revanche bezogen.

Der bekannte Promoter betonte, dass der 21-jährige Itauma nach dem technischen Knockout in der 9. Runde in London sofort einen Rückkampf forderte, es aber derzeit nicht an der Zeit sei, etwas zu überstürzen.

«Erstmal ausruhen, dann machen wir uns an die Arbeit»: Gespräch zwischen Promoter und Boxer

Frank Warren enthüllte Details des internen Gesprächs, das er nach Kampfende mit Moses Itauma führte:

Die erste Reaktion des Boxers: «Direkt nach Kampfende fragte mich Moses: 'Können wir eine Revanche gegen Hrgovic organisieren?' Das ist eine natürliche und richtige Reaktion für einen echten Kämpfer»;

Die strategische Entscheidung des Promoters: «Aber ich sagte ihm: 'Denk jetzt nicht ans Boxen, ruh dich ein wenig aus und verbringe Zeit mit deiner Familie. Wenn du deine Kräfte vollständig regeneriert hast, werden wir uns wieder an große Aufgaben machen'»;

Garantie für die Zukunft: «Wenn Moses die richtigen Schlüsse aus diesem Kampf ziehen kann, liegen noch eine große Zukunft und bedeutende Siege vor ihm».

Die Sensation in London und die neue Lage im Schwergewicht

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