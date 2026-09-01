Erste Entscheidung nach dem Knockout: Wird Moses Itauma erneut gegen Filip Hrgovic kämpfen?

·0·Sport
Erste Entscheidung nach dem Knockout: Wird Moses Itauma erneut gegen Filip Hrgovic kämpfen?

Nach der sensationellen Niederlage des britischen Schwergewichtshoffnungsträgers Moses Itauma gegen den neuen IBF-Weltmeister, den Kroaten Filip Hrgovic, hat Queensberry-Promoter Frank Warren offiziell Stellung zu einer möglichen Revanche bezogen.

Der bekannte Promoter betonte, dass der 21-jährige Itauma nach dem technischen Knockout in der 9. Runde in London sofort einen Rückkampf forderte, es aber derzeit nicht an der Zeit sei, etwas zu überstürzen.

«Erstmal ausruhen, dann machen wir uns an die Arbeit»: Gespräch zwischen Promoter und Boxer

Frank Warren enthüllte Details des internen Gesprächs, das er nach Kampfende mit Moses Itauma führte:

  • Die erste Reaktion des Boxers: «Direkt nach Kampfende fragte mich Moses: 'Können wir eine Revanche gegen Hrgovic organisieren?' Das ist eine natürliche und richtige Reaktion für einen echten Kämpfer»;

  • Die strategische Entscheidung des Promoters: «Aber ich sagte ihm: 'Denk jetzt nicht ans Boxen, ruh dich ein wenig aus und verbringe Zeit mit deiner Familie. Wenn du deine Kräfte vollständig regeneriert hast, werden wir uns wieder an große Aufgaben machen'»;

  • Garantie für die Zukunft: «Wenn Moses die richtigen Schlüsse aus diesem Kampf ziehen kann, liegen noch eine große Zukunft und bedeutende Siege vor ihm».

Die Sensation in London und die neue Lage im Schwergewicht

Entscheidende Veränderungen in der Schwergewichtsszene:

  • Hrgovics Meisterschaftsschlag: Oleksandr Usyk im Kampf um den vakanten IBF-Gürtel konnte der als klarer Favorit gehandelte Moses Itauma den kraftvollen Angriffen des 34-jährigen erfahrenen Hrgovic in der 9. Runde nicht standhalten und unterlag durch technischen Knockout;

  • Möglichkeit einer Revanche: Dass Frank Warren das Thema Revanche auf die Tagesordnung setzt, verstärkt vor dem Hintergrund von Hrgovics nächsten Pflichtverteidigungen (insbesondere angesichts der Ambitionen des Usbeken Bakhodir Jalolov) die Spannung in der Schwergewichtsklasse zusätzlich.

BoxenSchwergewichtMoses ItaumaFilip HrgovicFrank Warren
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usyk sprach über Hrgovics sensationellen Sieg und Itaumas K.o.Usyk sprach über Hrgovics sensationellen Sieg und Itaumas K.o.Gestern, 23:27El Clásico-Termin steht fest: Wann spielen Barça und Real?El Clásico-Termin steht fest: Wann spielen Barça und Real?Gestern, 23:23Bogdan Guskov sprach über den Knockout von Umar NurmagomedovBogdan Guskov sprach über den Knockout von Umar NurmagomedovGestern, 23:21Welcher Fehler führte zum Knockout von Umar Nurmagomedov? Legendärer Trainer nennt den wahren GrundWelcher Fehler führte zum Knockout von Umar Nurmagomedov? Legendärer Trainer nennt den wahren GrundGestern, 22:59Jamie Carragher: Enzo Fernández-Transfer macht Manchester City zum Favoriten im TitelrennenJamie Carragher: Enzo Fernández-Transfer macht Manchester City zum Favoriten im TitelrennenGestern, 22:56Hasanboy Dusmatov wechselt zum neuen Team — wann findet der nächste Kampf statt?Hasanboy Dusmatov wechselt zum neuen Team — wann findet der nächste Kampf statt?Gestern, 22:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)