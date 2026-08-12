Redmi K100 Pro Max stellt bereits am ersten Tag einen Rekord auf

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Redmi K100 Pro Max stellt bereits am ersten Tag einen Rekord auf

Das neue Flaggschiff von Xiaomi, das Redmi K100 Pro Max, sorgt auf dem Markt für großes Aufsehen und demonstriert einen enormen Vorsprung gegenüber seinem Vorgänger. Bereits am ersten Tag nach der Präsentation erfreute sich das Gerät bei Käufern großer Beliebtheit und übertraf das Verkaufsvolumen des Vorgängermodells um 150 Prozent. Dieser Erfolg bestätigt deutlich, dass die Fans der Marke vom neuen Flaggschiff fortschrittliche technologische Möglichkeiten erwartet haben. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurden in einer offiziellen Erklärung des Unternehmenspräsidenten Lu Weibing die technischen Daten des neuen Smartphones und die ersten Verkaufsergebnisse bekannt gegeben. Der überaus positive Empfang durch die Käufer lässt sich durch die technischen Eigenschaften des Geräts und seine umfassende Erfüllung moderner Anforderungen erklären. Ein derart großer Sprung in der Flaggschiffklasse wird unweigerlich auch das Wettbewerbsumfeld auf dem Markt beeinflussen.

Beeindruckendes Display und fortschrittliche Technologien

Das neue Redmi-Flaggschiff vereint die neuesten Entwicklungen und ist darauf ausgelegt, Nutzern hochwertige Inhalte zu bieten. Das Smartphone verfügt über ein flaches 6,9-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2608 × 1200 Pixeln. Außerdem bietet der Bildschirm eine hohe Bildwiederholrate von 185 Hz und wird aus M11-Materialien gefertigt.

Die Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung nimmt Fotos mit einer beeindruckenden Auflösung von 200 MP auf. Ergänzt wird sie durch ein 50-MP-Periskop-Teleobjektiv und ein 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Diese Kombination ermöglicht es Nutzern, Foto- und Videoinhalte in professioneller Qualität zu erstellen.

Akkukapazität und kompaktes Design

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Geräts ist sein Akku. Er bietet eine Kapazität von 9070 mAh und enthält 16 Prozent Silizium. Trotz dieses besonders großen Akkus ist das Smartphone-Gehäuse nur 8,45 Millimeter dick und wiegt 238 Gramm.

Auch die Ladeoptionen sind umfangreich: Unterstützt werden kabelgebundenes Laden mit 100 W und kabelloses Laden mit 50 W. Darüber hinaus können andere Geräte per kabelgebundenem Reverse Charging mit 27 W oder kabellosem Reverse Charging mit 22,5 W geladen werden.

Die Rückseite besteht aus Glasfaser, während das Gehäuse gemäß den Standards IP66, IP68 und IP69 vollständig gegen Wasser und Staub geschützt ist. Für die Sicherheit ist ein Ultraschall-Fingerabdruckscanner unter dem Display integriert. Als Betriebssystem kommt HyperOS 3.0 zum Einsatz, und für schnelle Datenübertragung steht ein USB 3.2 Gen 1-Anschluss bereit. Das 2.1-Kanal-Audiosystem mit Bose-Akustik garantiert zudem eine hochwertige Klangwiedergabe.

RedmiXiaomiSmartphoneTechnologieFlaggschiff
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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