Usyk sprach über Hrgovics sensationellen Sieg und Itaumas K.o.

Einer der stärksten Vertreter des Weltschwergewichtsboxens Oleksandr Usyk The Ring kommentierte in einer Stellungnahme gegenüber der Publikation die Ergebnisse des sensationellen Titelkampfes in London.

Im Duell um den vom ukrainischen Boxer vakanten IBF-Weltmeistergürtel sorgte der 34-jährige Kroate Filip Hrgovic für eine große Sensation, indem er den 21-jährigen britischen Favoriten Moses Itauma in der 9. Runde durch technischen K.o. besiegte.

„Komm stärker zurück“: Usyks Botschaft an beide Boxer

Nach Kampfende richtete Oleksandr Usyk folgende warme und ermutigende Worte an den Sieger und den Verlierer:

Glückwunsch an den neuen Champion: „Herzlichen Glückwunsch, Filip, das war ein wirklich großartiger und verdienter Sieg!“;

Ermutigung für den jungen Star: „Moses, das ist noch nicht das Ende. Lass dich nicht entmutigen, ich glaube daran, dass du stärker zurückkommen wirst. Mach einfach weiter so – dein Weg im großen Boxsport fängt gerade erst an!“

Der letzte vakante Gürtel und das Duell Usyk gegen Wilder

Wichtige Veränderungen in der Schwergewichtsszene: