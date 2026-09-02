iPhone 18 Pro Max und faltbare Ultra-Dummys vor Apple-Event gezeigt

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iPhone 18 Pro Max und faltbare Ultra-Dummys vor Apple-Event gezeigt

Nur acht Tage vor dem nächsten großen Apple-Event sind neue Dummys der erwarteten Geräte im Netz aufgetaucht. Laut ixbt.com präsentierte der bekannte YouTube-Creator Lewis Hilsenteger (Autor des Kanals "Unbox Therapy") in seinem neuesten Video Dummys des iPhone 18 Pro Max sowie des iPhone Ultra, bei dem es sich vermutlich um das erste faltbare Smartphone des Unternehmens handelt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Designänderungen beim faltbaren iPhone Ultra

Unter den präsentierten Modellen zog das faltbare iPhone Ultra die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Der Autor merkt an, dass diese neue Version deutlich ausgereifter ist als frühere und das Aussehen des kommenden Serien-Smartphones genauer widerspiegeln könnte. Das Gehäuse des Geräts wirkt optisch dicker, wobei die Ecken und Kanten eine weichere Form aufweisen.

Auch das Design des Hauptkameramoduls wurde grundlegend überarbeitet. Sein Erscheinungsbild nähert sich der aktuellen allgemeinen Designsprache von Apple an. Konstruktive Änderungen betreffen auch den Faltmechanismus: Das Scharnier ist tiefer in das Gehäuse integriert und ragt weniger über die Seitenkanten hinaus.

Die Analyse des Dummys zeigt, dass die Ingenieure auch die Platzierung des USB-C-Anschlusses und der Lautsprecher verändert haben. Solche Verbesserungen zielen darauf ab, den Komfort im täglichen Gebrauch zu erhöhen, was bei Technik-Enthusiasten auf großes Interesse stößt.

Farbpalette des iPhone 18 Pro Max

Die Dummys der iPhone 18 Pro Max-Modelle unterscheiden sich kaum von den bereits zuvor im Internet veröffentlichten Mustern. Im Video wurden jedoch vier potenzielle Farbvarianten dieses Flaggschiff-Geräts deutlich hervorgehoben.

Zu diesen Farben gehören:

  • Hellblau
  • Himbeerrot
  • Weiß
  • Schwarz
Diese Dummys geben Apple-Fans einen ersten Eindruck davon, wie die kommenden Flaggschiffe aussehen könnten. Der Fokus liegt nun auf dem offiziellen Event am 9. September, bei dem das Unternehmen voraussichtlich alle Geheimnisse lüften wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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