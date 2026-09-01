Der amerikanische Unternehmer und Milliardär Elon Musk ist bereit, den ukrainischen Streitkräften die Nutzung des Starlink-Satellitensystems für Angriffe auf Ziele auf russischem Territorium zu gestatten. Dies berichtete die einflussreiche Financial Times (FT) unter Berufung auf eigene Quellen.

Quellen zufolge erwähnte Musk dies in einem Gespräch mit dem ehemaligen ukrainischen Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow, wies jedoch darauf hin, dass die endgültige Entscheidung von der US-Regierung – dem Weißen Haus – getroffen werden müsse.

Beschränkungen, der Washington-Faktor und diplomatischer Druck

Wichtige politische Aspekte rund um diese Vereinbarung:

Musks aktuelles Verbot: Bislang hatte Elon Musk der Ukraine die Nutzung der Starlink-Infrastruktur außerhalb ihrer eigenen Grenzen (insbesondere für Angriffe tief im russischen Staatsgebiet) strikt untersagt;

Versuch der Einflussnahme über Trump: The Atlantic berichtete im Juli, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Donald Trumppersönlich gebeten habe, Elon Musk dazu zu bewegen, seine Entscheidung zu überdenken;

Offizielle Reaktion: Fedorow, der sein Ministeramt im Juli dieses Jahres niedergelegt hat, sowie Elon Musk selbst haben bisher keine offizielle Stellungnahme zu diesen Berichten abgegeben.

Von Selenskyj an Musk: Freiheitsorden

Vor dem Hintergrund dieser Verhandlungen zeichnet sich eine Annäherung zwischen Kiew und dem amerikanischen Unternehmer ab: